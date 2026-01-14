ABD duyurdu! Gazze'de ateşkesin 2. aşaması başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planı doğrultusunda 2. aşamanın başladığını duyurdu.

Witkoff, planın bu aşamasında Filistinlilerden oluşan teknokrat bir komitenin kurulacağını ve Gazze'nin yeniden inşasının başlayacağını söyledi.

Witkoff açıklamasında, "Bugün, Başkan Trump adına, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. Bu aşama, ateşkesin ardından silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir." ifadelerini kullandı.

ABD HAMAS'TAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYOR

ABD'nin Hamas'tan yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini kaydeden Witkoff, sürece katkılarından dolayı Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti.

KURULUN KAHİRE'DE TOPLANMASI BEKLENİYOR

ABD'nin geçiş döneminde Gazze Şeridi'ni yönetmesi ve bağımsız teknokratlardan oluşması öngörülen kurul üyelerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanması bekleniyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, kurul üyelerinin belirlendiği ve her üyenin kendi alanında görev yapacağı öğrenildi.

KURULDA YER ALACAK İSİMLER AÇIKLANDI

Eski Filistin Planlama Bakan Yardımcısı Ali Şaas'ın kurulun liderliğine getirileceği belirtilirken, teknokratlar kurulunda yer aldığı belirtilen isimler ve görevleri şu şekilde:

Eğitim: Dr. Cebr ed-Daur (Filistin Üniversitesi Rektörü)

Sağlık: Dr. Aid Yaği (Tıbbi Yardım Derneği Müdürü)

Tarım: Abdülkerim Aşur (Tarımsal Yardım Derneği Müdürü)

Ticaret ve Ekonomi: Aid Ebu Ramazan (Gazze Ticaret Odası Müdürü)

Maliye: Beşir er-Ris (Mühendislik Danışmanı)

İletişim: Ömer Şimali (Filistin Telekomünikasyon Şirketi Gazze İcra Direktörü)

Su ve Belediyeler: Ali Berhum (Güney Gazze Ortak Hizmetler Konseyi İcra Direktörü)

Sosyal İşler ve Kadın Hakları: Hana Terzi (Avukat)

Toprak İdaresi: Arabi Ebu Şaban

Yargı: Muhammed Besisu

Emniyet ve Güvenlik: Muhammed Tevfik Halid veya Muhammed Nesman

Başkan: Ali Şaat (Eski Planlama Bakan Yardımcısı)