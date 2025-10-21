Rüşvet 'iddiası' var: Muhataplarına 'doğru mu yanlış mı?' diye soran yok

Rüşvet 'iddiası' var: Muhataplarına 'doğru mu yanlış mı?' diye soran yok
Yayınlanma:
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesinde, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ ve Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Başkan Rıza Akpolat’a rüşvet verildiğini iddia etti. İki isim 6 Ağustos’ta savcılığa ifade verdi. Ancak savcılık, bu iddialar muhataplarına sormadan iddianameye dahil edildi.

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesinde, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, çok sayıda kişi ve kurumun ismini sayarak Rıza Akpolat’a rüşvet verildiği iddiasında bulundu.

İki isim de 6 Ağustos’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Savcılık, ikilinin Akpolat’ı rüşvet almakla suçladığı tarihten, iddianamenin yazıldığı 20 Ekim’e kadar geçen 75 günde, kimseye 'bu iddialar doğru mu?' diye sormadığı belirtildi. Ancak söz konusu iddialar Akpolat'a sorulmadan doğru kabul ederek iddianameye konuldu.

Rıza Akpolat'tan iddianameye tepki: Hakikat ve haysiyetimiz için savaşacağızRıza Akpolat'tan iddianameye tepki: Hakikat ve haysiyetimiz için savaşacağız

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde 'milletvekillerine fezleke' ciddiyetsizliği: İstanbul savcılığının yetkisi yokAziz İhsan Aktaş iddianamesinde 'milletvekillerine fezleke' ciddiyetsizliği: İstanbul savcılığının yetkisi yok

Soruşturma kapsamında 6 Ağustos’ta ifade veren Özel Kalem Müdürü Akçadağ, şunları söyledi: “Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz’ın birçok iş insanından haksız şekilde para aldıklarını biliyorum. Özak Gayrimenkul, Mandarin Otel, Bayer - Kocadağ Ortaklığı, Mesa Şirketler Grubu, Mana İnşaat, Polat İnşaat, Serdar Bilgili, Four Seasons Otel ve Rezidance, The Host Group, Karamancı Turistik Tesisler ve Levent Yiyecek A.Ş. isimli firmalardan rüşvet olarak çeşitli tutarlarda paralar alınmıştır.

Aynı gün ifade veren Ozan İş ise, çok dikkat çekici bir biçimde Akçadağ’ın yaptığı sıralamayı hiç bozmadan aynı isimleri verdi. Üstelik rüşvet miktarlarını da paylaştı.

Özak Gayrimenkul: 12 Milyon Türk Lirası
Mandarin Otel: 1 Milyon 50 Bin Amerikan Doları
Bayer – Kocadağ Yatırım Ortaklığı: 4 Milyon Amerikan Doları
Mesa Şirketler Grubu: 20 Milyon Türk Lirası
Mana İnşaat: 30 Milyon Türk Lirası
Polat İnşaat: 55 Milyon Türk Lirası
Serdar Bilgili: 500 Bin Türk Lirası
Four Seasons Otel: 30-32 Milyon Amerikan Doları

İDDİALAR SORULMADI

Ancak işin hukuki yönden açıklanamayan kısmı ise sonra yaşananlar. Soruşturmayı yapan savcılık, adları, “Rüşvet verdiler” diye sıralanan isimlere, “doğru mu söylüyorlar?” diye sormadı. Hatta suçlanan isimden bile bu iddiaya ilişkin savunması istenmedi. Ama iddianamede bu iddialar bir suç isnadı olarak yerini aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Siyaset
Can Atalay'dan Murat Kurum'a Hatay çağrısı! "Drone'u diraz daha yükseğe kaldırın!"
Can Atalay'dan Murat Kurum'a Hatay çağrısı! "Drone'u diraz daha yükseğe kaldırın!"
Naci Ağbal'ı 'ses kaydı' ile bitirmişler! İbrahim Kahveci Emrah Şener'in Berat Albayrak bağlantısını anlattı
Naci Ağbal'ı 'ses kaydı' ile bitirmişler! İbrahim Kahveci Emrah Şener'in Berat Albayrak bağlantısını anlattı