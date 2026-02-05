Rozetini bizzat Erdoğan takmıştı: CHP'den AKP'ye geçen başkanın oylarında ciddi düşüş

CHP'den Şehitkamil Belediye Başkanlığına seçilen Umut Yılmaz, partisinden istifa ederek AKP'ye geçmişti.

AKP rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Yılmaz'ın oylarında ciddi düşüş yaşandığı görüldü.

ESKİ CHP'Lİ YENİ AKP'Lİ BAŞKANIN OYLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Gaziantep'in en büyük ikinci ilçesi Şehitkamil Belediyesindeki parti değişikliğine ilişkin PİAR Araştırma, dikkat çeken bir anket çalışması yürüttü.

Yapılan araştırmalar sonucunda CHP'den yüzde 39,7 oy oranıyla belediye başkanlığına seçilen Umut Yılmaz'ın oylarının yüzde 27,6'ya kadar düştüğü ortaya çıktı.

Bu sonuçlara göre eski CHP'li yeni AKP'li Umut Yılmaz, yüzde 12,1 oranında oy kaybediyor.

HESAP VERİLEBİLİRLİKTE YÜZDE 30'UN ALTINDA KALDI

Öte yandan yapılan araştırmada, Yılmaz'ın şeffaf ve hesap verebilirlik konusunda katılımcıların yalnıcza yüzde 26,4'ünün oyunu alması da dikkat çekti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz AKP'ye geçti. (14 Ağustos 2025)

CHP'den AKP'ye geçmişti: Umut Yılmaz'ın rant 'planı' ortaya çıktı

AKP ROZETİNİ BİZZAT ERDOĞAN TAKMIŞTI

8 Nisan 2025'te CHP’den istifa eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 14 Ağustos'ta AKP'ye geçmişti.

AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen törende AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan Yılmaz'a parti rozetini kendisi takmıştı.