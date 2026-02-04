Rektör'den AKP ve HÜDAPAR'lılar ile İskilipli Atıf anması

Rektör'den AKP ve HÜDAPAR'lılar ile İskilipli Atıf anması
Yayınlanma:
Hitit Üniversitesi Rektörü, AKP ve HÜDA PAR'lı isimler, vatana ihanet suçundan idam edilen İskilipli Atıf'ı mezarı başında andı.

Vatana ihanet suçundan idam edilen İskilipli Atıf, ölümünün 100'üncü yılında mezarı başında anıldı.

ÇORUM'DA İSKİLİPLİ ATIF ANMASI

Çorum'da düzenlenen anmaya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AKP'li Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan ile birlikte AKP Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı.

Programa katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptığı konuşmada, İskilipli Atıf 'ın haksız yere idam edildiğini ifade etti.

VATAN HAİNLİĞİNDEN İDAM EDİLMİŞTİ

İskilipli Atıf, 4 Şubat 1926 tarihinde Ankara'da idam edildi.

Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanan Atıf hakkında, 'halkı yeni kurulan Cumhuriyete karşı isyana,irticaya teşvikten' ve Milli Mücadelede, başkanı olduğu cemiyetin kirli işlerinden, 'ihanet bildirilerinden', 'anayasayı tağyir' suçuyla 'vatana ihanetten' idam kararı verilmişti.

Kaynak:AA

