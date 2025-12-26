Özgür Özel'den Türkan Bebek paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'da katledilen Türkan Bebek'i 41'inci ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bulgaristan'da 1984 yılından itibaren kimlikleri yok sayılan, totaliter rejim tarafından isimleri zorla değiştirilen Türklerin direnişinin sembolü olmuş 18 aylık Türkan Bebek'i katlinin yıl dönümünde anıyorum. Annesinin kucağında öldürülen Türkan Bebek'i de Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü de unutmayacağız!" açıklamasında bulundu.

"BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN YAŞADIĞI ZULMÜ UNUTMAYACAĞIZ!"

CHP Lideri Özel'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

