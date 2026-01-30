Özgür Özel'den Kadir İnanır'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir süredir tedavi altında olan sanatçı Kadir İnanır'ı ziyaret etti.

SAĞLIK DURUMUNA DAİR BİLGİ ALDI

CHP Lideri Özgür Özel'in Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret ederek, ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

CHP Lideri Özgür Özel Kadir İnanır'ı ziyaret etti (30 Ocak 2026)

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDU

Partiden yapılan açıklamada Özel'in İnanır'a geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu belirtildi.

Ziyarete ilişkin şu açıklama yapıldı:

Kadir İnanır'dan iyi haber geldi

4 AY YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Türk sinemasının duayen isimlerinden usta oyuncu Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış; dört aylık yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınmıştı.

İnanır, tedavisinin tamamlanmasıyla Aralık 2024'te taburcu oldu.