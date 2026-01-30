Özgür Özel'den Kadir İnanır'a ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir süredir tedavi altında olan sanatçı Kadir İnanır'ı ziyaret etti.
SAĞLIK DURUMUNA DAİR BİLGİ ALDI
CHP Lideri Özgür Özel'in Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret ederek, ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDU
Partiden yapılan açıklamada Özel'in İnanır'a geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Kadir İnanır’ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti. CHP lideri Özel, ziyaret sırasında İnanır’ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti. pic.twitter.com/zN1tggrX31— CHP Fotoğraf Servisi ???????? (@CHPfotograf) January 30, 2026
Ziyarete ilişkin şu açıklama yapıldı:
- "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Kadir İnanır’ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti. CHP lideri Özel, ziyaret sırasında İnanır’ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti."
Kadir İnanır'dan iyi haber geldi
4 AY YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Türk sinemasının duayen isimlerinden usta oyuncu Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış; dört aylık yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınmıştı.
İnanır, tedavisinin tamamlanmasıyla Aralık 2024'te taburcu oldu.