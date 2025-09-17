Özgür Özel Silivri'den kükredi! "Erdoğan akın akın yolladı"

CHP Adana Gençlik Kolları üyeleri, tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer CHP’li başkanlara destek için yüzlerce kilometre yol yürüdü. Gençleri Silivri (Marmara) Cezaevi önünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşıladı. Özel, yürüyüşü “dünya siyasi tarihinin en büyük protesto yürüyüşlerinden biri” olarak niteledi.

"TÜRKİYE DEMOKRASİ TARİHİNDE YERİNİ ALACAK"

Özel, gençlerin cezaevi önünde yaptığı açıklamanın ve giydikleri tişörtlerin CHP Müzesi’ne kaldırılacağını belirtti:

“Günü geldiğinde şu ana kadar yazılmayan iddianame yazıldığında, nasıl bir siyasi cambazlık yapıldığı ortaya çıkacak. Bu tişörtler, bu ayakkabılar, burada okunan basın bildirisi CHP’nin ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde yerini alacak.”

Tutuklu Adana, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları Kadir Aydar, Oya Tekin ve Zeydan Karalar’ın “hukuksuz ve zorbaca” cezaevinde tutulduğunu söyleyen Özel, Karalar hakkında açılan davaya ilişkin şu bilgileri verdi:

Bugün buradaki Adana'dan burada tutuklu bulunan üç belediye başkanımız Kadir Aydar, Oya Tekin ve Zeydan Karalar tamamen hukuksuz bir şekilde ve zorbaca burada tutuluyorlar. Örneğin bahsedilen müteahhit ki Zeydan Karalar'dan önceki AKP döneminde hem de o müteahhit değil. Müteahhitin ortağı olduğu söyleniyor. Ama resmiyette ortak da değil bir kişi. O zaman bir ihale almış. O ihale daha sonra devam etmiş, yenilenmemiş.

Yani önceki belediye başkanının zamanında yapılan sözleşme devam etmiş. Her ay aynı parayı almış. Bitince de bir daha sözleşme yenilenmemiş. 11 yıl önceki bu meseleden Zeydan Başkanı getirip Silivri'de hapse tıkıyorlar. Zeydan Başkanı hapse tıkarken güya o kişi demiş ki paramızı ödemiyorlardı. Rüşvet verdik aldık. Her ay aynı miktar para aldığı, hatta rüşvet verdik dediği tarihten sonra aldığı paranın öncekinden daha yüksek değil az olduğu evraklarla sabit. Bir mahkeme görülse bir hakime ulaşılsa bu iş bitecek.

Ama yazılmayan ilk iddianameyle aylardır bu zulüm yapılıyor. Kime? Adana'ya yapılıyor. Adana'da bir ortak mutabakat var. Ağırlığına giden de o. MHP'liler de Zeydan Karalar diyor. Bunu hazmedemeyenler onu orada yenemeyenler böyle yeneceklerini sanıyorlar.

Adana'da bu hiyerarşi içinde olan hakimlere savcıları bulamayacakları için Adana'daki Arkadaşlarımızı getirip burada yargılıyorlar. Oysa ki hukukun en temel prensibi. Arkadaşlarımızı getirip burada yargılıyorlar.

Oysa ki hukukun en temel prensibi. Bakın ağzımdan yel alsın ama bir suç işlendiyse işlendiği yerde yargılanır. Mahkemeler o yüzden var orada. Ama buradakiler Adana'daki hakimin savcının bunların kurduğu kumpasa uymayacaklarını bildiği için. 1

1 yıl önce eski ihale oraya para ödenmiş. Bir yalancı şahit, o da kendini kurtarmak için zorla imza atan bir yalancı şahit. Şirketine çökmüşler geri vermek için imza attırdı. Bakıyorlar geçmişte hangi belediyelerle çalışmış. Yaz buraya Zeydan Karalar'ı çık dışarı. Böyle bir kumpas Adana'da işlemeyeceği için arkadaşlarımız burada.

"MHP'YE FARKLI CHP'YE FARKLI"

Özel, aynı kişiyle çalışan diğer belediyelere soruşturma açılmadığını vurguladı:

“Aziz İhsan Aktaş 380 belediyeyle çalışıyor. 300’ü AKP'li, 70’i CHP'li. Sadece CHP’lilere soru soruluyor. MHP’li Kütahya Belediyesi’yle ilgili dosya Kütahya’da görülüyor ama Adana’daki arkadaşlarımız buraya getiriliyor. Çünkü orada kumpas kuracak yargı mensubu bulamıyorlar.”

"ERDOĞAN AKIN AKIN YOLLADI"

Özgür Özel, yargı sürecinin siyasileştiğini savundu:

“Burada bir hiyerarşi var. Tayyip Erdoğan, buraya akın akın Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmaya, akın akın itibar suikastleri yapmaya yolladı. Birinci hedef Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek, nihai hedef Erdoğan’ın iktidarını sürdürmek.”

"ADANALILAR UNUTMAZ"

Özel, Zeydan Karalar’ın ailesi ve Adana örgütüyle birlikte cezaevi önünde olduğunu belirtti. Özel, “Onlar buraya ağlamaya sızlamaya değil, tarihe geçmeye geldiler” dedi. Gençlerin yürüyüşünü selamlayan Özel şu sözlerle noktaladı:

Gücünü Cumhurbaşkanı'ndan, gücünü hukuksuzca atandığı bir kararnameden gücünü hasbelkader emrinde olan adli kolluktan, polisten, jandarmadan alan birinin karşısına gücünü milletten, halktan Adana'dan alanlar kazanır. Çünkü bunların alnında ter var. Oysa senin atamanda Cumhurbaşkanı'nın dolma kaleminden çıkan mürekkeplisin sen. Hukuksuzca siyasi bir görevden sonra başsavcılığa atandığın için de hükümsüzsün sen. O mürekkepten ibaret adamlar bu gençlerin alın terine ve annelerin gözyaşlarına yenilecekler. Bunu böyle bilsin. Burada Zeydan Karalar'ın 10 kardeşler biri içeride 7 tanesi burada. Bir kardeşi burada. İkisi rahatsız. İkisi rahatsız Adana'da hasta yattıkları için yaşlarından sağlıklarından dolayı gelemediler. Zeydan Başkan'ın 7 kardeşi burada. Adana il başkanımız burada. Kadın Kolları gençlik kollarıyla. Adana'nın ilçe örgütleri burada. Onlar buraya Silivri'ye ağlamaya sızlamaya değil tarihe geçmeye geldiler. Ne Zeydan Karalar'ın bileği bükülebilir ne Kadir Haydar'ın ne Oya Tekin'in. Ama herkes şunu bilsin ki Adanalılar kendilerine iyilik yapanı hiç unutmazlar ama kötülük yapanı da affetmezler. Adana bunun hesabını bunlardan soracak. O günleri hep beraber göreceğiz. Ben genç arkadaşlarımın ayrı ayrı alınlarından öpüyorum.

İŞTE MÜZEYE KONACAK O AÇIKLAMA

Özgür Özel'in karşılamasının ardından da Adanalı gençlerin yaptığı basın açıklaması şöyle: