Özgür Özel Manisa'da cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa eski İl Başkan Yardımcısı ve Manisa Eczacı Odası’nın önceki dönem başkanı Eczacı Meliha Nalan Can’ın eşi Neşet Can’ın cenaze törenine katıldı.

76 yaşındaki Neşet Can, kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni, Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde öğle vakti kılındı. Törene Özel’in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP İl Başkan Vekili Erdem Nalbant, Can’ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze, namazın ardından Çatal Mezarlığı’na defnedildi.

FERDİ ZEYREK'İN MEZARINI DA ZİYARET ETTİ

Mezarlıkta taziyeleri kabul eden Özel, daha sonra haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in mezarını da ziyaret etti.