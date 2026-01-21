Özgür Özel Manisa'da cenaze törenine katıldı

Özgür Özel Manisa'da cenaze törenine katıldı
Yayınlanma:
CHP lideri Özgür Özel, CHP Manisa eski İl Başkan Yardımcısı ve Manisa Eczacı Odası'nın önceki dönem başkanı Eczacı Meliha Nalan Can'ın eşi Neşet Can'ın cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa eski İl Başkan Yardımcısı ve Manisa Eczacı Odası’nın önceki dönem başkanı Eczacı Meliha Nalan Can’ın eşi Neşet Can’ın cenaze törenine katıldı.

76 yaşındaki Neşet Can, kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarını okula götürdüÖzgür Özel, Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarını okula götürdü

Cenaze töreni, Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde öğle vakti kılındı. Törene Özel’in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP İl Başkan Vekili Erdem Nalbant, Can’ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze, namazın ardından Çatal Mezarlığı’na defnedildi.

ozgur-ozel-manisada-cenaze-torenine-ka-1127642-334709.jpg

FERDİ ZEYREK'İN MEZARINI DA ZİYARET ETTİ

Mezarlıkta taziyeleri kabul eden Özel, daha sonra haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in mezarını da ziyaret etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Siyaset
TBMM Başkanı Kurtulmuş Ezidi heyeti ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş Ezidi heyeti ile bir araya geldi
Saray'daki sürpriz Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı
Saray'daki sürpriz Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı