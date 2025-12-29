Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarını okula götürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da anlamlı bir buluşmaya imza attı. Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ikiz kızları Elif ve Zeynep’i, daha önce kendisine ilettikleri isteği yerine getirerek okullarına bizzat götürdü.

İlkokul ikinci sınıfta öğrenim gören Elif ve Zeynep’in gönderdiği videoya verdiği sözü yıl sonu yaklaşırken tutan Özel’e, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek de eşlik etti. Okulda düzenlenen bayrak törenine katılan Özel, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Törenin ardından çocuklarla kısa bir sohbet eden Özel, yeni eğitim yılının tüm öğrencilere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dileyerek iyi dersler temennisinde bulundu. Özel, okuldan ayrılmadan önce Elif ve Zeynep ile okul bahçesinde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Özgür Özel, daha önce de Zeyrek ailesinin büyük kızı Nehir Zeyrek’in üniversite kayıt sürecinde aileye destek olmuştu.