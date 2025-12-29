Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarını okula götürdü

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarını okula götürdü
Yayınlanma:
CHP lideri Özgür Özel, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ikiz kızları Elif ve Zeynep’i verdiği sözü tutarak okula götürdü; bayrak törenine katılan Özel, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da anlamlı bir buluşmaya imza attı. Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ikiz kızları Elif ve Zeynep’i, daha önce kendisine ilettikleri isteği yerine getirerek okullarına bizzat götürdü.

Ferdi Zeyrek davasında 2 kişi tahliye edildiFerdi Zeyrek davasında 2 kişi tahliye edildi

İlkokul ikinci sınıfta öğrenim gören Elif ve Zeynep’in gönderdiği videoya verdiği sözü yıl sonu yaklaşırken tutan Özel’e, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek de eşlik etti. Okulda düzenlenen bayrak törenine katılan Özel, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

ozgur-ozel8.jpg

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Törenin ardından çocuklarla kısa bir sohbet eden Özel, yeni eğitim yılının tüm öğrencilere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dileyerek iyi dersler temennisinde bulundu. Özel, okuldan ayrılmadan önce Elif ve Zeynep ile okul bahçesinde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

zgur-ozel2.jpg

Özgür Özel, daha önce de Zeyrek ailesinin büyük kızı Nehir Zeyrek’in üniversite kayıt sürecinde aileye destek olmuştu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Türkiye
İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş
İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve 2 şüpheli adliyede
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve 2 şüpheli adliyede
Yalova'da IŞİD gerçeği! Sahte belge fabrikasından milyarlık para trafiğine
Yalova'da IŞİD gerçeği! Sahte belge fabrikasından milyarlık para trafiğine