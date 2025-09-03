Özgür Özel İstanbul İl Başkanlığı'nda

CHP'nin İstanbul yönetiminin 2023'teki seçimi hakkında açılan tartışmalı davada 'tedbir' kararı çıktı.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, seçimlerde usulsüzlük iddialarının “yaklaşık ispat” seviyesinde doğrulandığını iddiası ile kongrede seçilen il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan kayyum olarak atadı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de kararından ardından il binasında nöbet tutmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün CHP İstanbul binasını ziyarete geldi. Özel, Çelik ve yönetim ile görüştü.