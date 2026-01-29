Özgür Özel CHP'li vekilin eski danışmanının cezanesine katıldı

Özgür Özel CHP'li vekilin eski danışmanının cezanesine katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın yaşamını yitiren eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu'nun cenazesine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da hayatını kaybeden CHP personeli Serdar Özkanatoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

CHP Lideri Özgür Özel, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu'nun Mamak Ortaköy Cami'nde düzenlenen cenazesine katıldı.

yeni-proje-17.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şöyle denildi:

  • "Genel Başkanımız Özgür Özel, hayatını kaybeden Genel Merkez personelimiz Serdar Özkanatoğlu’nun Ankara Mamak Ortaköy Cami’de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."
mamak.webp
Serdar Özkanatoğlu

MAVİ GÖL'DE ÖLÜ BULUNMUŞTU

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, 28 Ocak Çarşamba günü Mamak’taki Mavi Göl’de ölü bulundu.

Özkanatoğlu’nun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

