CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın bir dönem danışmanlığını yapan Serdar Özkanatoğlu iki gündür kayıp olarak aranıyordu. Özkanatoğlu'nun Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl’de jandarma ekipleri tarafından cansız bedeni bulundu.

Olayın detaylarına göre Özkanatoğlu, iki gün önce eşiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Özkanatoğlu’nun, ayrılmadan kısa bir süre önce eşine "Hakkınızı helal edin" şeklinde bir veda mesajı gönderdiği öğrenildi. Mesajın ardından endişelenen ailesinin başvurusu üzerine emniyet güçleri geniş çaplı bir arama çalışması başlatmıştı.

JANDARMA CESEDİ MAVİ GÖL'DE TESPİT ETTİ

Mavi Göl’de su yüzeyinde bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, kayıp ilanı bulunan Serdar Özkanatoğlu’na ait olduğu kesinleşti. Özkanatoğlu’nun cenazesi, olayın intihar mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CHP'den Aziz İhsan Aktaş davasına sert tepki: Kantinciden iş insanına biz döndürmedikCHP'den Aziz İhsan Aktaş davasına sert tepki: Kantinciden iş insanına biz döndürmedik

CENAZE BUGÜN DEFNEDİLECEK

Özkanatoğlu’nun cenazesinin, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği açıklandı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

