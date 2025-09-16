Özgür Özel: Alevi canlarla yüreğimiz birdir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Eylül'de İBB’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivalinde konuştu.

Özel, konuşmasından kısa bir kısmı X hesabından paylaşıp şu notu düştü:

"Her çağın Kerbela’sında zalimin karşısında, mazlumun yanında duran Alevi canlarla yüreğimiz birdir.



Bu devletin; acıyı yıllarca sabırla taşıyan ama bir gün bile, “bize borçlusunuz” demeyen Alevilere borcu çoktur.



Biz, bu borçları ödemek için, eşitlik için iktidara yürüyoruz!"

Özel paylaşılan videoda da şunları ifade etti:

"Bu topraklar çok acı gördü. Alevi toplumu acıyı hep sessiz taşıdı. Acıyı kalemle, kağıtla, sazla, sözle, sükunetle ve sabırla taşıdınız. Her çağın Kerbela'sında mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama asla zalim olmadınız.

Bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanında dimdik duruyorsunuz. Dimdik duran canlara yürekten teşekkür ediyorum.

Mustafa Kemal Paşa'ya omuz verdiniz. Kurtuluşta da, kuruluşta da siz vardınız. Kerbeladan Çorum'a, Maraş'tan Madımak'a, Sivas'tan Gezi'ye acıyı içinize gömüp kini değil, sevgiyi büyüttünüz. Çocuklara geçmişin feryadını değil, geleceğin umudunu bıraktınız.

Deyişlerinizle, nefeslerinizle bu toprakları zenginleştirdiniz. Zenginleştirmeye devam ediyorsunuz. Bir gün bile bize borçlusunuz demediniz. Size olan borcumuzu hatırlatmadınız. Ama biz biliyoruz. Bu ülkenin size borcu çok. Aynı vergiyi verip aynı hakkı alamamak.

Aynı hizmeti alamamak. Cami ibadethane ise cemevide ibadethanedir. Diyemeyenlerin egemenliğini bugüne kadar kıramamak. Aleviliği inanç değil, bir kültür olarak tanımlayanları. Semah'ın ibadet değil, müzik olduğunu sananları ve yapılanmaları buna göre kuranları görüyoruz.

Bu borçları, hepsini birden ve bir an önce ödemek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ile iktidara yürüyoruz. Aleviler devlet bana eşit davranmıyor diyorsa, devletin eşitsin demesinin hiçbir önemi yoktur. Eşitliği herkes kalbinde hissetmelidir.

Bugün Türkiye'de mahkeme adaleti yoktur. Gelir adaleti yoktur. Ne yazık ki sosyal adalet yoktur. Bizim mücadelemiz gelin canlar bir olalım sözündeki hikmetle bu toprakların birliği ve beraberliği içindir. Bizler bu yoldan dönmeyeceğiz. Hangi saldırıyla karşı karşıya olursak olalım. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz. Hep beraber başaracağız."

ERDOĞAN'DAN ALEVİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugün Katar dönüşü uçaktakilerin, "Mevcut CHP yönetimine yakın bazı isimler televizyonlarda ve onlara yakın sosyal medya hesaplarında, eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebi kimliği üzerinden Alevi vatandaşları da rencide edici, ötekileştirici ve Alevi vatandaşlarımıza yönelik de saldırı mahiyetini içeren söylemlerde bulundular. Hatta bazı Alevi dernekleri bu şahısları kınayan açıklamalar da yaptı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: