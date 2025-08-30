Özel Emniyet'in Atatürksüz paylaşımına ateş püskürdü! "Yerlikaya bunu böyle bilsin"

Türk Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıl dönümünde Emniyet Genel Müdürlüğü’nden tepki çeken bir paylaşım yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Afyon Kocatepe’deki meşhur resmi kırpıldı.

Atatürk’ün kayalık zirvede orduya yön verdiği anlar silindi. Emniyet’in bu tabloyu neden değiştirdiği açıklanmadı.

Emniyet, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi ve Atatürklü yeni bir paylaşım yaptı.

Tartışmalı İBB soruşturmasında tutukluluların serbest bırakılması için Adana'dan Silivri'ye yürüyen CHP'li gençlerin Ankara'ya gelmesi vesilesi ile de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarına konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın Atatürk'ün Photoshop'la tarihi andan neden silindiğine dair tek bir açıklama yapmadığını da hatırlatılması üzerine Özel, şunları ifade etti:

"Beyler o fotoğrafı öyle paylaşan beyler eğer o fotoğraf olmasaydı bugün göndere çektiğimiz bayrağın dalgalanmayacağını ve üzerlerindeki o üniformanın olmayacağının ya da işgal ettikleri o bakanlık makamının olmayacağının farkında bile değiller.

Bu ülkenin yüzde 95'in 96'sının üzerinde insanı Atatürk'e saygı, hürmet, derin bir sevgi duyuyor. Bu milletin oylarıyla seçilip de Atatürk'ün fotoğrafını paylaşımda photoshoplayan bakın, emek vermeden uğraşmadan olmayacak bir şey.

O fotoğraftan Atatürk'ü silenleri millet kalbinden silmiştir. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki seçim hangi partiden olursa olsun bu ülkeyi düşman işgalinden kurtarıp şanlı bayrağımızı göndere çeken dinecek, dinmiş olan ezanları yeniden okutan hepimizin yedi farklı ordunun taksim ettiği bu ülkede köle olarak, onların kölesi olarak kalmamız yerine egemen birer Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen birer özgür vatandaşı olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

Ona hürmet duyanlarla onu silenler arasında tercih yapacak millet. Bu millet bu aziz millet dönecek ve diyecek ki:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini photoshoplayarak özenle silen Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olduğu onu atayan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu, onun atadığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün olduğu AK Parti mi dursun yoksa gazinin yolunda yürüyenler, onu yüreğinden bir dakika silmeyenler, aklından bir dakika çıkarmayanlar onun kurduğu parti mi iktidar olsun.

Önümüzdeki seçim Atatürk'ü photoshopla silenlerle Atatürk'ü her saniye yüreğinde hissedenler arasındadır. Ali Yerlikaya bunu böyle bilsin."

Özel, Tele1'in ekranlarının karatılmasına da şöyle tepki gösterdi: