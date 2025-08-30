Özel Emniyet'in Atatürksüz paylaşımına ateş püskürdü! "Yerlikaya bunu böyle bilsin"

Yayınlanma:
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Atatürk'ü silerek paylaşım yapması ardından da geri adım attığı olay ile ilgili CHP Lideri Özgür Özel ilk kez konuştu.

Türk Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıl dönümünde Emniyet Genel Müdürlüğü’nden tepki çeken bir paylaşım yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Afyon Kocatepe’deki meşhur resmi kırpıldı.

screenshot-2025-08-26-at-15-35-45-2-turk-polis-teskilati-emniyetgm-x.png

Atatürk’ün kayalık zirvede orduya yön verdiği anlar silindi. Emniyet’in bu tabloyu neden değiştirdiği açıklanmadı.

taarruz1.webp

Emniyet, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi ve Atatürklü yeni bir paylaşım yaptı.

Tartışmalı İBB soruşturmasında tutukluluların serbest bırakılması için Adana'dan Silivri'ye yürüyen CHP'li gençlerin Ankara'ya gelmesi vesilesi ile de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarına konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın Atatürk'ün Photoshop'la tarihi andan neden silindiğine dair tek bir açıklama yapmadığını da hatırlatılması üzerine Özel, şunları ifade etti:

  • "Beyler o fotoğrafı öyle paylaşan beyler eğer o fotoğraf olmasaydı bugün göndere çektiğimiz bayrağın dalgalanmayacağını ve üzerlerindeki o üniformanın olmayacağının ya da işgal ettikleri o bakanlık makamının olmayacağının farkında bile değiller.
  • Bu ülkenin yüzde 95'in 96'sının üzerinde insanı Atatürk'e saygı, hürmet, derin bir sevgi duyuyor. Bu milletin oylarıyla seçilip de Atatürk'ün fotoğrafını paylaşımda photoshoplayan bakın, emek vermeden uğraşmadan olmayacak bir şey.
  • O fotoğraftan Atatürk'ü silenleri millet kalbinden silmiştir. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki seçim hangi partiden olursa olsun bu ülkeyi düşman işgalinden kurtarıp şanlı bayrağımızı göndere çeken dinecek, dinmiş olan ezanları yeniden okutan hepimizin yedi farklı ordunun taksim ettiği bu ülkede köle olarak, onların kölesi olarak kalmamız yerine egemen birer Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen birer özgür vatandaşı olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
  • Ona hürmet duyanlarla onu silenler arasında tercih yapacak millet. Bu millet bu aziz millet dönecek ve diyecek ki:
  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini photoshoplayarak özenle silen Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olduğu onu atayan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu, onun atadığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün olduğu AK Parti mi dursun yoksa gazinin yolunda yürüyenler, onu yüreğinden bir dakika silmeyenler, aklından bir dakika çıkarmayanlar onun kurduğu parti mi iktidar olsun.
  • Önümüzdeki seçim Atatürk'ü photoshopla silenlerle Atatürk'ü her saniye yüreğinde hissedenler arasındadır. Ali Yerlikaya bunu böyle bilsin."

Özel, Tele1'in ekranlarının karatılmasına da şöyle tepki gösterdi:

  • "1 Ağustosu 1 Eylüle bağlayan gece Tele1 ekranları 5 gün kararacak. Neler söylemek istersiniz? Daha önce Sözcü TV'ye yapıldığında Halk TV'ye yapıldığında yapılmak üzereyken de hep söylediğim gibi bu ülkede bir yerden üretilen, algı yaratmaya çalışan ve olgunun önüne geçen haberlerin karşısında gerçekten doğru, objektif haberi almanın birkaç mecra var.
  • Onlardan bir tanesi de Tele1. Tele1 bütün imkansızlıklara rağmen büyük bir mücadeleyle gazetecilik yapmaya çalışıyor ve Tele1'i susturanlar aslında bir televizyon kanalını susturmuyorlar. Elinde televizyon kumandasıyla tercihini Tele1'den yana yapan vatandaşa senin haber alma hakkını engelliyorum diyorlar.
  • Şunu bilsin ki herkes susturulan bu televizyonlar değil. Bugün susarlar yarın konuşurlar. Mücadele ederler. Başlarında en büyük bedelleri ödemiş ama teslim olmamış insanlar, doğruyu söylediği için hapiste yatan insanlar, her şeyi göze almış insanlar var. Ama bugünkü iktidar Tele1'i izleyenleri, Sözcü'yü, Halk TV'yi izleyenleri 2. sınıf vatandaş, istediği kanala karar veremeyecek vatandaş, benim dediğimi izleyecek vatandaş gözüyle görüyor. Bu hor görmeyi de milletimiz görüyor. Eninde sonunda bunun hesabı sorulur. Tele1'e en candan, en yürekten dayanışma duygularımı iletiyorum"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

