Okul müdürü Andımız'ı engellemişti: CHP'den tepki
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir'de Andımız'ı okumak isteyen öğrencilerin okul müdürü tarafından engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatili 10 Kasım'a denk getirmesine de değinerek, "İdeolojik saplantıları olan liyakatsiz yöneticiler ise bu yürüyüşü asla durduramayacaklardır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-26 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne denk getirilmesine yönelik tepkiler sürerken, İzmir'de liseli öğrencilerin Andımız'ı okunması okul müdürü tarafından engellenmesi tartışmaların şiddetini arttırdı.

Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde yaşanan olayın büyük bir rezalet örneği olduğunu belirten CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "İdeolojik saplantıları olan liyakatsiz yöneticiler ise bu yürüyüşü asla durduramayacaklardır!" dedi.

"BU ÜLKEDE ANDIMIZ’I OKUMAK SUÇ MU?"

"Evlatlarımızın Andımız’ı okumasından neden bu kadar rahatsız oldunuz? Bu ülkede Andımız’ı okumak suç mu?" diyen Yücel, okul yöneticileri hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirterek, sosyal medya hesabından duruma ilişkin şu tepkiyi gösterdi:

  • "Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesinde İstiklal Marşının söylenmesi öncesinde, Andımız’ı okumak isteyen öğrencilerin okul müdürü tarafından engellenmeye çalışması büyük bir rezalettir! Öğrencilerin Andımız’ı okumalarını engellemeye çalışan okul yönetimine soruyoruz; Evlatlarımızın Andımız’ı okumasından neden bu kadar rahatsız oldunuz? Bu ülkede Andımız’ı okumak suç mu?"
  • "Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan giden Cumhuriyet sevdalısı evlatlarımızı engellemeye çalışmak, bir eğitimciye asla yakışmamakla birlikte aynı zamanda suç teşkil etmektedir ve eyleme dahil olan tüm sorumlular hakkında derhal soruşturma açılmalıdır."

"ANDIMIZ, BU ÇİRKİN OYUNA VERİLMİŞ EN GÜZEL CEVAPTIR!"

Öğrencilerin Andımız'ı okumasının Milli Eğitim Bakanlığı'na yanıt olarak değerlendiren CHP Sözcüsü tepkisini şöyle sürdürdü:

  • "Millî Eğitim Bakanlığı’nın da bu yılki ara tatili, tam da milyonların Atatürk’ü anacağı 10 Kasım haftasına denk getirerek ne yapmaya çalıştığını anlıyor ve görüyoruz. Çocuklarımızın hep bir ağızdan okuduğu Andımız, bu çirkin oyuna verilmiş en güzel cevaptır!"
  • "Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve değerlerine sahip çıkma iradesi gösteren çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Bu çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceklerine and içmiş çocuklardır. İdeolojik saplantıları olan liyakatsiz yöneticiler ise bu yürüyüşü asla durduramayacaklardır!"

