Öcalan'ın "MHP'ye darbe olur" dediği iddiasını DEM Parti yalanladı

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüştü. CHP ve Yeni Yol grubu heyete üye vermezken, AKP, DEM Parti ve MHP'den birer milletvekili görüşmeye katıldı. Komisyonun, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerini perşembe günü yapması bekleniyor.

İmralı görüşmesinin tutanaklarının açılması için tartışmalar devam ederken eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’dan 'darbe' iddiası geldi. Tayyar, Öcalan’ın süreçle ilgili olarak şu ifadeyi kullandığını öne sürdü:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bu iddiaya, "Bunların hepsi fasa fiso" yanıtını verdi.

İmralı’ya giden heyette yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Spot Basın Kooperatifi’nin Youtube kanalında yaptığı açıklamada iddiayı net bir dille yalanladı. Koçyiğit şöyle konuştu:

Öcalan'ın 'Bahçeli'ye darbe' sözlerini ortaya atan Şamil Tayyar konuştu! Bahçeli 'faso fiso' demişti

Koçyiğit, söz konusu ifadenin çarpıtıldığını belirterek şunları söyledi:

"Eğer süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer ve bu da birçok kesimi hedef alır' diye belirttiğini en genel haliyle ifade etmek daha doğru olur açıkçası. Bu bir manipülasyon ve yapan kişiyi de herkes tanıyor. Şamil Tayyar’ın söylediği gibi bir şey değil. Sayın Bahçeli ilk günden beri ciddi bir biçimde risk alarak bu sürecin ilerlemesi için sorumluluk üstlenen, olması gerekeni de çok açık ve net bir şekilde ifade eden bir yerde duruyor. Bir odak var. Bu odak çoklu bir şekilde çözüm karşıtı hattın güçlenmesini istiyor ve herkesi de buraya çekmeye çalışıyor. Çözüm karşıtı odağın güçlenmesini engelleyecek bir pozisyonu herkesin göstermesi gerekiyor."