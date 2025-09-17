Öcalan'dan sürece dair yeni açıklama: Ara dönem yasaları gerekiyor

Yayınlanma:
6 yıl aradan sonra İmralı’ya giden avukatlar, Abdullah Öcalan’ın barış sürecinde “hukuksal çözüm aşamasına gelindiğini” söylediğini ve demokratik cumhuriyet projesinde ısrarcı olduğunu aktardı.

İktidarın "terörsüz Türkiye" diye adlandırdığı süreç kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına sürerken, Asrın Hukuk Bürosu avukatları 6 yıl aranın ardından ilk kez 15 Eylül'de İmralı Adası'na giderek müvekkilleri terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Asrın Hukuk Bürosu'ndan İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde müvekkilleri PKK lideri Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım, Ergin Atabey ve Mahmut Yamalak ile yaptıkları avukat görüşüne dair yazılı açıklama geldi.

6 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME

Avukatların yaptığı yazılı açıklamada, "15 Eylül 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde tutulan Öcalan ve diğer müvekkillerimizle 6 yıl aradan sonra avukat görüşmesi gerçekleştirdik. Kendilerinin hukuksal durumu, ulusal ve uluslararası yargı mekanizmalarında devam eden başvuruları hakkında tarafımızca kapsamlı aktarımlar yapılmıştır. Bu vesileyle çok uzun bir aradan sonra görüş ve önerilerini öğrenme fırsatına eriştik. Öcalan’ı oldukça güçlü ve kararlı gördüğümüzü ayrıca belirtmek isteriz. 2019 tarihinden sonra İmralı’ya avukat ziyaretinin gerçekleşmesi önemli ve oldukça anlamlıdır. Kendisi de gerçekleşen görüşmeye bu çerçevede anlam atfederek değerlendirme konusu yapmıştır. Demokratik hukukun inşa edilmesinin norm devletinin gereği olduğu ve sürecin temel amaçlarından biri olduğu hususuna değerlendirmelerinde yer vermiştir" denildi.

"HUKUKSAL ÇÖZÜM AŞAMASINA GELİNDİ"

Avukatları, görüşme sırasında Öcalan'ın söylediklerini de aktardı:

"Barış ve demokratik toplum sürecinin kat ettiği merhale itibariyle hukuksal çözüm aşamasına geldiğini belirtmiştir. Yüzyıllık süreç içerisinde Kürtlerin bir olgu olarak hukuk dışı tutulduğunu, aşmaya çalıştıklarının da bu hukuk dışılık olduğunu ifade etmiştir. Kendisinin demokratik ulus çerçevesinde ortak yaşamda ısrarcı olduğunu ve demokratik cumhuriyet projesine sahip olduğunu belirtmiştir. Bu çerçevede Kürt sorununun siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel birçok boyutunun olduğunu ve bu aşamada ara dönem yasalarını kapsayacak hukuksal çözümler gerektirdiğine ayrıca işaret etmiştir. Bir geçiş süreci olarak tanımlanabilecek bu dönemde gerçekleşen avukat ziyaretinin zamanlamasını da hukuk kapısının aralanması için bir işaret olarak değerlendirme istek ve umudunu belirtmiştir."

'UMUT HAKKI' TALEBİ

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin "Gurban Grubu" başlığında "umut hakkı"nı gündeme almasını değerlendiren avukatların açıklamasında, "Öcalan’ın rol ve muhataplığına denk bir yaklaşımın sergilenmesi barış ve demokratik toplum sürecine inanan herkesin asli sorumluluğu durumundadır. Bu vesileyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde gündem konusu olan ‘umut hakkı’nın Türkiye hukukunun yapısal sorunu olduğunu, buna ilişkin pozitif adımların demokratik hukuk inşasında ilksel bir adım olacağını belirtmek isteriz. Öcalan, başta cezaevlerinde bulunan politik tutsaklar olmak üzere kendisini soran, yürüttükleri barış ve demokratik toplum sürecine inanan, bu konuda emek veren, çabalayan herkese en derin selamlarını iletmemizi istemiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

