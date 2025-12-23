Numan Kurtulmuş'un davetine 'kabul edilemez' dedi! EMEP o çağrıyı geri çevirdi

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş’a gönderilen yazıda, bugün saat 14.00’te yapılacak görüşmeye katılmayacaklarını bildirdi.

Bayhan, Emek Partisi dahil, grubu olmayan partilerin rapor yazım sürecine dahil edilmeyeceğini basından öğrendiklerini belirterek, Kurtulmuş’un yalnızca grubu bulunmayan partileri davet etmesinin bu durumu doğruladığını vurguladı.

Komisyonun karar alma süreçlerinde grubu bulunmayan partileri yok sayıldığını, bu durumun rapor yazım sürecinde de devam ettirildiğini savunan Bayhan, “Mecliste yapılması gereken yasal düzenlemelerin çerçevesini çizmek üzere bir rapor hazırlanmasını içeren bu aşama, Komisyon çalışmalarının en somut ve en önemli aşamasıdır. Böyle bir aşamada sadece sohbet ve görüş alışverişini içeren bu davet Emek Partisi açısından kabul edilebilir değildir” açıklamasında bulundu.

EMEP’in hazırladığı raporu komisyona ilettiklerini hatırlatan Bayhan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Gelinen noktada ihtiyaç olan göstermelik bir 'görüş alışverişi' değil, rapor yazım sürecinin demokratik temelde bir tartışma ve katılımla yürütülmesidir. Saray iktidarı ve Cumhur İttifakı temsilcilerinin komisyona sunduğu raporların kalıcı barış ve demokratikleşmeye hizmet etmekten uzak içerikleri buna olan ihtiyacın önemini açıkça göstermektedir.

Bu bağlamda, yapılan görüşme davetinin bizim açımızdan 'önerilerimizi tekrar etmekten', Komisyon Başkanlığı açısından da 'kapsayıcı davranıyoruz görüntüsü vermekten' ve rapor yazım sürecinin dışında tutulmamızı da içeren anti demokratik tutumun meşrulaştırılmasından başka bir anlamı olmayacağı kanaatindeyiz. Bunun içinde görüşmeye katılmayacağımızı belirtiyoruz. Hazırlanacak rapora ilişkin tutumuzun ne olacağına ise raporun içeriğine bağlı olarak, partimizin yetkili kurullarınca karar verilecektir. Komisyon çalışmalarına katılmayı bu anlayışla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."