Numan Kurtulmuş'un davetine 'kabul edilemez' dedi! EMEP o çağrıyı geri çevirdi

Numan Kurtulmuş'un davetine 'kabul edilemez' dedi! EMEP o çağrıyı geri çevirdi
Yayınlanma:
EMEP, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından komisyonda grubu bulunmayan partilerin görüşmeye çağrıldığını belirterek bu görüşmeye katılmayacaklarını duyurdu. Partinin yaptığı açıklamada, "Gelinen noktada ihtiyaç olan göstermelik bir 'görüş alışverişi' değil, rapor yazım sürecinin demokratik temelde bir tartışma ve katılımla yürütülmesidir" denildi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş’a gönderilen yazıda, bugün saat 14.00’te yapılacak görüşmeye katılmayacaklarını bildirdi.

Bayhan, Emek Partisi dahil, grubu olmayan partilerin rapor yazım sürecine dahil edilmeyeceğini basından öğrendiklerini belirterek, Kurtulmuş’un yalnızca grubu bulunmayan partileri davet etmesinin bu durumu doğruladığını vurguladı.

Kritik görüşme sona erdi: Komisyonun toplanma tarihi belli olduKritik görüşme sona erdi: Komisyonun toplanma tarihi belli oldu

"SOHBET VE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNİ İÇEREN DAVET KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Komisyonun karar alma süreçlerinde grubu bulunmayan partileri yok sayıldığını, bu durumun rapor yazım sürecinde de devam ettirildiğini savunan Bayhan, “Mecliste yapılması gereken yasal düzenlemelerin çerçevesini çizmek üzere bir rapor hazırlanmasını içeren bu aşama, Komisyon çalışmalarının en somut ve en önemli aşamasıdır. Böyle bir aşamada sadece sohbet ve görüş alışverişini içeren bu davet Emek Partisi açısından kabul edilebilir değildir” açıklamasında bulundu.

EMEP’in hazırladığı raporu komisyona ilettiklerini hatırlatan Bayhan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Gelinen noktada ihtiyaç olan göstermelik bir 'görüş alışverişi' değil, rapor yazım sürecinin demokratik temelde bir tartışma ve katılımla yürütülmesidir. Saray iktidarı ve Cumhur İttifakı temsilcilerinin komisyona sunduğu raporların kalıcı barış ve demokratikleşmeye hizmet etmekten uzak içerikleri buna olan ihtiyacın önemini açıkça göstermektedir.

Bu bağlamda, yapılan görüşme davetinin bizim açımızdan 'önerilerimizi tekrar etmekten', Komisyon Başkanlığı açısından da 'kapsayıcı davranıyoruz görüntüsü vermekten' ve rapor yazım sürecinin dışında tutulmamızı da içeren anti demokratik tutumun meşrulaştırılmasından başka bir anlamı olmayacağı kanaatindeyiz. Bunun içinde görüşmeye katılmayacağımızı belirtiyoruz. Hazırlanacak rapora ilişkin tutumuzun ne olacağına ise raporun içeriğine bağlı olarak, partimizin yetkili kurullarınca karar verilecektir. Komisyon çalışmalarına katılmayı bu anlayışla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Siyaset
Son Dakika | DEM Parti süreçte nihai rapor için tarih verdi
Son Dakika | DEM Parti süreçte nihai rapor için tarih verdi
Son Dakika | 10 Ekim Gar Katliamı davasında ara karar
Son Dakika | 10 Ekim Gar Katliamı davasında ara karar
Son Dakika | Yargıtay Başsavcılığı Sinan Ateş cinayeti kararlarının onanmasını istedi
Son Dakika | Yargıtay Başsavcılığı Sinan Ateş cinayeti kararlarının onanmasını istedi