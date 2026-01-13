Müsavat Dervişoğlu MHP'yi hedef aldı: Dönüyorlar ama millet affetmeyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Halep'teki olaylar üzerinden süreç ile ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

"Milletimize terörü sonlandıracağı iddiası ile dayatılmak istenen ihanet projesinde, millî direniş ve jeopolitik gerçekler sebebi ile artık sona gelinmiştir" diyen Dervişoğlu, "büyük Türk Milleti, bu süreçte edilen hiçbir sözü unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"İHANET PROJESİNDE ARTIK SONA GELİNMİŞTİR"

Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı SDG/YPG'nin silah bırakmaması ile 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreçte tıkanıklık yaşandığı eleştirilerini de beraberinde getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında Mazlum Abdi'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına uymamasına tepki göstermişti.

Bahçeli'nin ifadelerine ise DEM Parti'den sert yanıt gelmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

Söz konusu tartışmalara ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan da sert bir açıklama geldi. "Milletimize terörü sonlandıracağı iddiası ile dayatılmak istenen ihanet projesinde, millî direniş ve jeopolitik gerçekler sebebi ile artık sona gelinmiştir" diyen Dervişoğlu, "Bir yandan ortak rapor çalışmaları sürerken, diğer yandan bu sürecin kıvılcımını çakan siyasi yapının, ilk günden beri hatırlattığımız gerçeklerle yüzleşmeye başladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Teröristbaşının TBMM’ye davet edildiği ilk açıklamadan bu yana ısrarla şu iki gerçeği hatırlattık" diyen Dervişoğlu şunları sıraladı:

-PKK ve siyasi uzantıları, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini tartışmaya açmak, anayasa değişikliği ile üniter yapımızı ortadan kaldırmak amacı başta olmak üzere hiçbir taleplerinden vazgeçmediler.

-PKK’nın Suriye uzantısı ypg silah bırakmadı, bırakmayacak.

"İradesi emperyal güçlerin elinde olan örgüt, Suriye’de özerklik adı altında başlayan süreçle bir terör devleti kurmayı hedefliyor. Bu süreçle birlikte de zaman kazanıyor. Bu gerçekler milletimizin vicdanında da karşılık buldu."

"TÜRK MİLLETİ, BU SÜREÇTE EDİLEN HİÇBİR SÖZÜ UNUTMAYACAKTIR"

YPG'li Mazlum Abdi için 'Siyonist uşağı' diye bahseden Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Kurucu önder" ifadelerini kullanmasını "milletimizin vicdanını yaralayan bir akıl tutulmasıdır" şeklinde değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı, "Geldiğimiz noktada, 15 ay önce düğmeye basan aklın, bu gerçekleri, farklı bir dille de olsa kabullenmeye başladığını görüyoruz. Ancak, ihanet projesinin başarısızlığının siyasi faturasından kaçmak isterken bile yanlışa devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Şunu özellikle belirtmek isterim ki, büyük Türk Milleti, bu süreçte edilen hiçbir sözü unutmayacaktır" ifadelerini kullanan Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Sürekli “devlet aklı” kavramının arkasına saklanıp, kendilerine gizemli bir kişilik yaratanların, burunlarının ucunu bile görmekten aciz, vasat siyaset anlayışını temsil ettikleri ortaya çıkmıştır. Neyse ki merkezine Cumhuriyet değerlerini alan, hangi etnik kökenden olursa olsun her bir vatandaşının ve devletinin, hak ve hukukunu gözeterek, makul siyaseti temsil eden İYİ Parti vardır.

Bugün olanları, ilk günden söylemiş ve bu ihanet sürecinin tam karşısında milletinin yanında yerini almıştır. Milletimiz müsterih olsun. Cumhuriyetimize ve birliğimize yönelecek her saldırı karşısında, İYİ Parti “SON KALE”dir ve dimdik ayaktadır."