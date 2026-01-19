Murat Emir Ekol TV'yi anlattı: Devlet biliyor, seyrediyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin "Türkiye'de Kumar ve Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı" toplantısında Ekol TV ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emir, kanalın bahis baronu Veysel Şahin tarafından kara para aklama amacıyla kurulduğunu, devletin ve MASAK'ın bunu bilmesine rağmen müdahale etmediğini iddia etti.

Eski Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in kanalda "yasal koruma" sağlamak amacıyla yönetim kurulu üyesi yapıldığını iddia eden Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in de kanalı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Son dakika | Savcılıktan EKOL TV açıklaması

Emir, kanal yöneticilerinin yurt dışına kaçtığını belirterek, bu ilişkiler ağının yasa dışı bahisle mücadelenin yapılmadığının kanıtı olduğunu ifade etti.

Murat Emir'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Sadece Ekol TV meselesi bile bize olayın bütününü ortaya koymakta yeterlidir. Veysel Şahin bir bahis baronu, kara para baronu. Herkes biliyor. Ekol TV'yi kuruyor. Ekol TV'de para aklıyorlar, para transfer ediyorlar. Olmadık harcamalar varmış gibi gösteriyorlar. Bunu herkes biliyor. MASAK biliyor, devlet biliyor, seyrediyorlar.

'ARİF ÇETİN TAM OPERASYON GÜNÜ AYRILIYOR'

Ekol TV'nin genel yayın yönetmeni Emrah Doğru yurt dışına kaçırılıyor. Veysel Şahin yurt dışına kaçırılıyor. Bakıyorsunuz ona yasal koruma olsun diye Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i bir süreliğine o yönetim kurulu üyesi yapmışlar. Bakıyorsunuz tam operasyon yapılacağı gün Arif Çetin oradan ayrılıyor.

CHP'den Ekol TV'nin kapanması hakkında dört kritik soru



'ZİYARET EDİP MESAJ VERİYOR'