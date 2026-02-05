Muhittin Böcek'ten 'iyileşti' iddialarına yalanlama: İleri derecede uyku apnesi teşhisi kondu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 216 gündür tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bazı basın kurumları tarafından sağlık durumunun iyiye gittiği ve günlük kullandığı 22 olan ilaç sayısının 8'e düştüğü yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Son Dakika | Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı! Nedeni ortaya çıktı

"SAĞLIK DURUMUM İYİYE GİTMİYOR AKSİNE KÖTÜLEŞİYOR"

Bulunduğu cezaevinden kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektupla söz konusu iddiayı ortaya atan kişilere sitemde bulunan Muhittin Böcek, hala günde 22 ilaç kullandığını ve sağlık durumunun iyiye gitmediğini aksine, uyku apnesi şüphesiyle 9'uncu hastane sevki üzerine yapılan testler sonucunda hazırlanan sağlık raporuna göre kendisine ileri derecede uyku apnesi teşhisi konulduğunu açıkladı.

"SESİMİ BİR KEZ DAHA DUYURMAK İÇİN YAZIYORUM"

Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinde kaleme aldığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Antalyalılar, Zor zamanlardan geçtiğim bugünlerde sizleri sevgi, saygı ve özlemle selamlıyorum. Bu satırlarımı 216 gündür sessizce yürüttüğüm onurlu mücadelemde sesimi bir kez daha duyurmak için yazıyorum. İddianamenin sunulmasından hemen sonra bir kısım sözde basın yayın organlarında sağlığımın iyiye gittiği, günlük ilaç sayımın 22’den 8’e düştüğü gibi asılsız haberler yer almaktadır. 5 Temmuz 2025 tarihinden bu yana sistematik bir şekilde şahsımı hedef alan iftira niteliğindeki sözde haberleri yapan, kimlere ve hangi amaca hizmet ettiğini çok iyi bildiğim 2-3 kalemşörün sağlığımla dalga geçtiğini üzülerek görüyorum.

"İLERİ DERECEDE UYKU APNESİ TEŞHİSİ KONULDU"