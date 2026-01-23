Son Dakika | Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 Temmuz'da tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı.

Son dakika| Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

MUHİTTİN BÖCEK HASTANEYE KALDIRILDI

Böcek, akşam saat 23:14 itibarıyla acil olarak Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Muhittin Böcek'in uyku apnesi nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Böcek, aynı rahatsızlık nedeni ile daha önce de hastaneye kaldırılmış, sonrasında cezaevine geri gönderilmişti.

Günde 22 farklı ilaç kullandığı belirtilen Böcek, cezaevi sürecinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye sevk ediliyor.

PANDEMİ SÜRECİNDE GÜNLERCE YOĞUN BAKIMDA KALDI

Muhittin Böcek, pandemi sürecinde Covid-19 salgınına yakalanmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Böcek, hayati tehlikeyi atlatsa da yaşadığı sağlık sorunları geçmedi.

Tutuklanmasının ardından cezaevinde sağlık durumu gün geçtikçe ağırlaşan Böcek, daha önce de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

ARALIK AYINDA "ACİL OLARAK" HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Muhittin Böcek, ciddi sağlık sorunları yaşamasına ve tutuklu bulunduğu cezaevinde sık sık rahatsızlanarak cezaevine kaldırılmasına rağmen tahliye edilmiyor.

Böcek, 6 Aralık 2025'te gece saatlerinde "acil olarak" hastaneye kaldırılmıştı.

Böcek'in avukatı Müge Gezginci Ünsal, Gökmen Karadağ ve Fikret Bila ile "Açıkça" programına telefon bağlantısıyla katılarak, Böcek için, "Endoskopi yapıldı, damar tıkanıklığı başladı, uyku apnesi var, solunum yollarında da ciddi olarak sıkıntı yaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Böcek, 17 Aralık 2025'te pankreas rahatsızlığı nedeniyle saat 15.00'te, cezaevi yetkililerinin kararıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne götürülmüş, akşam saatlerinde ise yeniden cezaevine gönderilmişti.