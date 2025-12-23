Muharrem İnce'den devrim şehitleri paylaşımı

Muharrem İnce'den devrim şehitleri paylaşımı
Yayınlanma:
CHP'li Muharrem İnce, 95 yıl önce bugün gericiler tarafından vahşice katledilen Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve silah arkadaşlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan Bey ile Bekçi Şevki Bey 95 yıl önce bugün İzmir'in Menemen ilçesinde gerici bir grup tarafından vahşice katledildi.

CHP'li Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyet'nin devrim şehitleri anısına sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Devrim Şehidi Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay

Devrim şehidi Kubilay ve silah arkadaşları unutulmadıDevrim şehidi Kubilay ve silah arkadaşları unutulmadı

"CUMHURİYET DEVRİMLERİNİN SADIK NEFERİYİZ!"

Henüz 24 yaşındayken şehit edilen Asteğmen Kubilay ve silah arkadaşlarının bıraktığı mirasın bekçisi olduğunu vurgulayan İnce, şehitleri şu ifadelerle andı:

  • "Karanlığın üzerine cesaretle yürüyen, aydınlığın simgesi Mustafa Fehmi Kubilay ve fedakar yol arkadaşları Bekçi Hasan Bey ile Bekçi Şevki Bey’i rahmetle anıyorum. Bıraktıkları mirasın bekçisi, Cumhuriyet devrimlerinin sadık neferiyiz!"
Muharrem İnce'nin X paylaşımı (23 Aralık 2025)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

