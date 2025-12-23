Devrim şehidi Kubilay ve silah arkadaşları unutulmadı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen Türk devriminin ilk şehitleri Öğretmen Ateğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve silah arkadaşları Bekçi Bekçi Hasan Bey ile Bekçi Şevki Bey, katledilişlerinin yıl dönümünde Menemen'de anıldı.

Törende konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu olay, laikliğin neden vazgeçilmez olduğunu açıkça gösterir. Cumhuriyet neden korunmalıdır sorusunun tarihsel cevabıdır" dedi.

DEVRİM ŞEHİTLERİ MENEMEN'DE ANILDI

Henüz 24 yaşındayken silah arkadaşları ile Menemen'de 95 yıl önce bugün İzmir'in Menemen ilçesinde vahşice katledilen Asteğmen Kubilay anısına düzenlenen program, saat 10.00’da Yıldıztepe’deki Kubilay Anıtı’nda yapılan resmi törenle başladı.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Şehit Asteğmen Kubilay’ın yakınları, devlet erkanı, askeri yetkililer, belediye başkanları, siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü, meslek odalarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Tugay, Kubilay’ın ailesi ve yakınlarıyla konuştu.

ŞEHİTLER DUALAR VE KARANFİLLERLE ANILDI

Çelenk sunumu, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Topçu Üsteğmen Murat Altınışık tarafından yapılan konuşmanın ardından anıt özel defteri imzalandı. Tören, dua okunması ve şehitliğe karanfil konulmasıyla son buldu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, yaşanan acı olayı hatırlatarak, Mustafa Kemal Atatürk tarafından ortaya konan iradeyi örnek gösterdi.

TUGAY'DAN ŞEHİT KUBİLAY MESAJI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve silah arkadaşlarının Menemen’de Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından katledilişinin 95’inci yılınedeniyle bir de mesaj yayımladı.

"CUMHURİYET İÇİN NE BÜYÜK BEDELLER ÖDENDİĞİNİ HATIRLATIYOR"

"23 Aralık 1930’da Menemen’de yaşananlar, sıradan bir olay değildir. Şeriatçıların düzenlediği bu karanlık saldırı, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, çağdaş ve devrimci karakterini hedef alan en açık karşı devrimci kalkışmalardan biridir. Bu katliamın her yıl dönümünde bir araya gelen yurttaşlarımızın ortaya koyduğu Cumhuriyet’imizi koruma konusundaki ortak kararlılık bizlere umut veriyor. Şehitlerimizin anısına sahip çıkmak için sergilenen birliktelik Cumhuriyet için ne büyük bedeller ödendiğini hatırlatıyor" diyen Cemil Tugay, mesajında şunlara yer verdi:

"Bir öğretmeni hedef aldılar. Eğitimi hedef aldılar. Aklı, bilimi, aydınlanmayı hedef aldılar. Cumhuriyetin vicdanını ve geleceğini hedef aldılar. Din kisvesi altında şiddeti meşrulaştırmaya çalışan bu anlayış; laik hukuk düzenini reddeden, toplumu karanlığa sürüklemek isteyen teokratik bir zihniyetin ifadesiydi.

Bu nedenle Kubilay’ın katledilmesi yalnızca bireysel bir cinayet değildir. Bu olay, laikliğin neden vazgeçilmez olduğunu açıkça gösterir. Cumhuriyet neden korunmalıdır, sorusunun tarihsel cevabıdır. Ancak tarih bize şunu da göstermiştir: Genç Cumhuriyet bu saldırı karşısında geri adım atmamış, sarsılmaz bir iradeyle ayakta durmuş, devrim yolundan asla dönülmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir."

"LAİKLİKTEN ASLA ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Laikliğin asla tartışmaya açılamayacağını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Gericiliğin, cehaletin ve şiddetin yüzü Menemen’de bir kez daha açığa çıkmıştır. Din istismarının nasıl büyük bir tehdit olduğu bu topraklara kazınmıştır. Ve bizler, her yıl burada toplanarak bu karanlığa geçit vermeyeceğimizi ilan ediyoruz" diyerek şöyle devam etti: