Muharrem İnce: Yalova'da illegal onlarca yapı var

IŞİD’e yönelik operasyonda 3 polisin şehit edilmesinin ardından Yalova’daki IŞİD yapılanması kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, CHP'li Muharrem İnce, memleketi Yalova’da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yalova’nın İstanbul, Kocaeli ve Bursa’ya yakınlığına işaret eden İnce, kentin uyuşturucu çeteleri, mafya yapıları ve terör örgütleri için stratejik bir merkez haline geldiğini savundu. Büyük kentlerdeki terör eylemleri öncesinde Yalova’nın bir “dinlenme ve eğitim üssü” olarak kullanıldığını öne süren İnce, yaşanan son olayın tehlikenin boyutunu gözler önüne serdiğini söyledi.

"MUHTAR, BELEDİYE BAŞKANI, MİLLETVEKİLİ GİREMİYOR. BURALARIN DENETLENMESİ LAZIM"

Yalova’da halihazırda denetlenmeyen yapılar olduğunu söyleyen İnce, şunları ifade etti:

"Yalova'da şöyle yapılar var. Ben Yalova Cumhuriyet Başsavcısı'na ve Türkiye'deki bütün savcılara sesleniyorum. Yani böyle devasa yapılar var. Etrafı tel örgülerle çevrilmiş, betonla çevrilmiş, ulaşılamaz, erişilemez. Muhtar giremiyor örneğin. Belediye başkanı giremiyor. Ben kapısını çalıyorum, açan yok. Mesela bir köyde imar yoksa o köyde işte 5 dönüm bir arazi en az 5 dönüm olmak şartıyla 75 metrekarelik bir ev yapabilirsiniz. 75 de üst katını yaparsınız 150 metrekare. Adam 5 dönüm araziye 5 dönüm yapı yapmış. Tamamını kullanmış.

Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir yapılaşma yok. Yani bu ülkenin özel idaresi bunu görmüyor mu? Bu ruhsatı kimden alıyorlar? Hangi bakanlık veriyor? Savcılar bunu görmüyorum. Yani görmüyorlarsa benden yardım talep etsinler. Onları getireyim. Yani nereyi görmek istiyorlarsa ben şu anda 10 tane gösterebilirim yani bu tür yapılar. Denetimsiz, ürkütücü, içinde suçlayıcı da konuşmak istemiyorum. Ama kuşkularım var buralarla ilgili. Denetimi olması lazım buranın. Ne yapılıyor içeride, ne oluyor bilmiyoruz. Muhtar giremiyor. Belediye başkanı giremiyor. Milletvekili giremiyor. Buraların denetlenmesi lazım. Yalova bu şaibeli durumdan kurtulmalıdır. Yalova'daki devlet yetkililerini, valisini, emniyet müdürünü, jandarma komutanını, savcıları göreve davet ediyorum."

“YETKİLİLER BANA DESEYDİ ÇATIŞMANIN OLDUĞU YERİ SAYARDIM”

İktidarın cemaat ve tarikatlara yönelik tutumunu eleştiren İnce, 3 polisin şehit edildiği bölgeye dair daha öncede bilgisi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Yalova'da bu tür yerleri eğer bilmiyorlarsa ki biliyorlar bence ama şunu yapmasınlar. Bunlar sakallı çocuklar. Bunlar Müslüman çocuklar deyip geçiştirmesinler. FETÖ'ye de böyle yaptılar. FETÖ'ye de böyle yaptılar. Sonra FETÖ'cüler darbe yapmaya kalktı. Sakalına bakarak kimseyi masum ilan etmeyin. Saç tıraşına bakarak, kulağında küpesine bakarak kimseyi terörist ilan etmeyin. Sorgulayın diyorum. FETÖ'de düştükleri tuzağa yeniden düşüyor bu iktidar. Aman o cemaate dokunma, aman bu tarikata dokunma.

Böyle bir şey olmaz. Merdiven altı, kaçak, illegal onlarca yapı var bu Yalova'da. Yani bana deseydi ki, bu ülkenin bir yetkilisi 'Yalova'da üç yeri aramak istiyorum. Nereyi arayayım?' deseydi çatışmanın olduğu yeri sayardım ben. Oradan geçip gidiyorum ben yani. Denetimsiz, kaçak. Buradan geçiyorum ben zaten. Yani düşünsenize her gün kullandığım güzergah diyorum. Yalova bunlarla anılmamalıdır."