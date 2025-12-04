Muhalefetten tutuklanan TİP'li öğrenciler için dayanışma

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde yaptıkları MESEM protestonun ardından 17 Türkiye İşçi Partili (TİP) genç gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 17 TİP'li gençten 16'sı tutuklandı.

Bunun üzerine bugün Ankara Kuğulu Park'ta, tutuklanan TİP'liler için "Gençler özgürlüğüne kavuşacak MESEM tarihe karışacak" isimli bir basın açıklaması gerçekleştirildi. TİP'in öncülüğündeki açıklamaya CHP, DEM Parti, EMEP, SOL Parti, DEV GÜÇ, Devrimci 78'liler, Özgür Üniversite Hareketi ve EHP de destek verdi.

"TUTUKLAMALARLA BİTMEYİZ

TİP'in açıklamasında, "16 arkadaşımız patronların cebine daha fazla para girsin diye cocuk yaşta iş yerlerine sürülen kardeşlerine sahip çıktılar diye tutuklandılar. Çocukların katili saray rejimi sadece bu yıl tam 85 çocuğun katledilmesine sebep oldu. Bu çocukların 16'sının ölümünün sorumlusu bizzat Yusuf Tekin'in kendisidir. Bu ülkeyi bir çocuk mezarlığı haline getirmeye çalışıyorlar. Tutuklamalarla bitmeyiz. Arkadaşlarımızın mücadelesi bütün onurlu halkın mücadelesidir. Okullarda olması gereken çocukları şantiyelerde insanlık dışı sürelerde çalıştırıyorlar ve mesleki eğitim adı altında bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İnsanlık onuruna aykırı proje MESEM kaldırılana dek karşınızda bizi bulacaksınız. O sözde bakan Yusuf Tekin ve bu memleketin çocuklarının kanını eline buluşturan kim varsa, yargılanana kadar size rahat vermeyeceğiz: Sen Yusuf Tekin, kaybettiğimiz gencecik bedenlerin kaçının adını biliyorsun? Kasalarınızı daha ne kadar kanla dolduracaksınız?"

"İKTİDAR, SERMAYENİN BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMİYOR"

Ardından CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol söz aldı. Türkiye'nin bir ucuz iş gücü cenneti haline getirilmesine ve çocukların köleleştirilmesine karşı olduklarını vurgulayan Erkol, "Sermayeye bu kadar iştahlı bir hükümet Türkiye çok uzun yıllardır görmemişti. Sermayenin bir dediğini iki etmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. En çok zararı da eğitime ve adalet sistemine verdiler. Demokrasi mücadelesinde tüm muhalif unsurlarla birlikte hareket etme kararlılığını sürdürüyoruz" dedi.

"CİNAYET ŞEBEKESİ MESEM EMEKÇİLERİN ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜYOR"

Erkol'dan sonra ise EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca konuştu. Patronların kârını, çocukların canının önüne koyanlardan alacaklarının olduğunu belirten Karaca, "Çocukların devlet eliyle katledildiğinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. MESEM adı altında, cinayet şebekesi içinde emekçilerin çocukları öldürülüyor. Memlekette her üç çocuktan biri okula aç gidiyor. Gençler çocukların katili sermaye düzeni demeyecek de ne diyecek? Patronlara peşkeş çekilen bütçe kalem kalem artıyor. Bu ülkede çocukların devlet eliyle ölmeme hakları yok ama devlet kitaplarına çalışma hakkı yazılabiliyor. Gençlerin protesto hakkı yok ama Yusuf Tekin 750 bin çocuğu sermayenin hizmetine sunabiliyor. Önümüzdeki yıl saray her gün 58 milyon lira harcayacak ama ücretsiz yemek için ayrılan bütçe sıfır lira..." değerlendirmesinde bulundu.

"REJİM ZİNDANLARINI BOŞALTACAĞIZ"

TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban ise, "Faşizme karşı birbirinin elini bırakmayanlar bugün de bırakmazlar. Saray rejiminin zindanlarını ancak el ele tutuştuğumuzda boşaltacağız" diye konuştu. Diğer parti temsilcileri de tutuklu TİP'li gençler için dayanışma ve birlik mesajı verdi ve MESEM'i eleştirdi.