Mızraklı’nın tahliye edilmemesinin gerekçesi ortaya çıktı

Yayınlanma:
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanı Selçuk Mızraklı’nın denetimli serbestlik talebi, “örgütten ayrıldığı yönünde beyan vermediği” gerekçesiyle reddedildi.

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne'de F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Mızrakçı, 4 Eylül’de açık cezaevine ayrılma ve denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanma talebinde bulundu. Ancak talep, 8 Eylül’de “iyi halli bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

Ret gerekçesinde ise Mızraklı’nın “örgütten ayrıldığı yönünde beyanının bulunmadığı” belirtildi. Avukat Mehmet Emin Aktar, karara itiraz edeceklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Selçuk Mızraklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilmiş, 19 Ağustos 2019’da görevden alınarak yerine kayyım atanmıştı. Aynı yıl tutuklanan Mızraklı, itirafçı tanık beyanları gerekçesiyle 2020’de 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı dosyada, 29 Kasım 2024’te aynı cezaya hükmedildi. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, kararı onadığı ifade edildi.

Kaynak:İlke TV

