Milli Mücadele’nin karargâhını yıkmak istediler! Vali’nin sözleri krize yol açtı geri adım atıldı

Millî Mücadele’nin sembollerinden Erzurum Kongre Binası, 2026 yılı başında Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bir rapor doğrultusunda “ağır hasarlı” ilan edilerek 6 Ocak’ta ziyarete kapatıldı.

Çorum’a atanan ve yıkım kararı ile ilgili konuşurken Erzurum’da valilik yapan Mustafa Çiftçi, kongre binasının Osmanlı döneminde Ermeni Sanasaryan Okulu olarak kullanıldığını söyleyip kongre binasının yıkılabileceğini belirtti.

VALİ'DEN SKANDAL SÖZLER

Erzurum yerel medyasından Pusula’ya konuşan Çiftçi, şunları söyledi:

“Osmanlı yapıları genelde sağlam ama kongre binası Ermenilerin okul olarak kullandığı bir binaydı. Ermeni yapılarının da mutlaka incelenmesi gerekiyor. Orada çalışıyordum, personel de benimle geliyordu. Kapatılmasına gidemeyecek olmama üzüldüm ama kimsenin canını tehlikeye atamayız. Eğer yıkılırsa, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek.”

Erzurum Valisi'nden Abdülhamid'in tahta çıkış günü için övgü: 'Ulu Hakan' olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır

MHP'DEN SERT TEPKİ

Yıkım ihtimalinin gündeme gelmesi kamuoyunda ve siyasi çevrelerde tepkilere yol açtı. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, “Millî Mücadele’nin başlangıç karargâhı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yol haritasının hazırlandığı Erzurum Kongre Binası’nın yıkılması kabul edilemez” dedi. Aydın, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

“Dayanıksız dahi olsa, seçenekler arasında yıkım asla söz konusu olamaz. Mevcut bina, tarihî tapu senedi hüviyetinde olduğu için bir taşı dahi yok edilemez.”

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı da yaptığı açıklamada, bina için yıkım yerine bilimsel ve çağdaş güçlendirme yöntemlerinin uygulanabileceğini savundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu örnekler açıkça göstermektedir ki; Erzurum Kongre Binası için de yık-yap yaklaşımı zorunlu değildir. Bilimsel raporlar ve uzman görüşleri doğrultusunda, yapı hem tarihî kimliği korunarak hem de depreme karşı güvenli hâle getirilerek yaşatılabilir.”

Erzurum Valisi'nin oğlu çakarlı araç paylaşıp polise gözdağı verdi

MÜHENDİSLER GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI! YIKIM ZORUNLU DEĞİL

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası da sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımlayarak, yıkım ya da yeniden yapım seçeneklerinin tarihî ve mimari özgünlüğü geri dönülemez biçimde yok edeceğini vurguladı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Altını çizerek ifade etmek gerekir ki yıkılarak yeniden inşa edilen bir yapı, biçimsel olarak aslına benzese dahi, tarihsel özgünlüğünü yitirmiş bir ‘kopya’ olmaktan öteye gidemeyecektir.”

Oda, tüm teknik desteği vermeye hazır olduklarını da kamuoyuna duyurdu.

KONGRE BİNASI YIKILMAYACAK! BAKANLIKLA İLETİŞİME GEÇİLDİ

Tartışmaların ardından MHP Erzurum İl Başkanı ve mimar Adem Yurdagül, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ile yaptığı görüşme sonrası sürece dair son durumu aktardı. Yurdagül, bakanlıkla iletişime geçtiğini ve binanın yıkılmayacağını açıkladı.

Erzurum Kongre Binası artık yıkılmayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, teknik incelemeler sonucunda yapının güçlendirilerek korunabileceğine hükmetti.