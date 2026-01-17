“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 82’ncisi Hatay’da

CHP'nin, tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri sürüyor. Bu kapsamda 82. miting bugün Hatay’da yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek miting, saat 14.00’te Defne Çekmece Kavşağı’nda (Esentepe–Defne Bulvarı) düzenlenecek.

Miting öncesinde CHP Hatay milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile Parti Meclisi üyeleri, kentin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelerek davet çağrısı yaptı.

İmamoğlu'ndan Hatay daveti: Atatürk'ün sözlerini hatırlattı

CHP Lideri Özgür Özel, miting öncesi şu mesajı paylaştı:

“Meydanlardayız. Umudu büyütmek için, yeniden bir olmak için bugün 82. eylemde Hatay’dayız. Ak Parti’nin kara düzeni kaybedecek, Türkiye’nin onurlu mücadelesi kazanacak!”

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından mesaj verdi: