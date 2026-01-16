İmamoğlu'ndan Hatay daveti: Atatürk'ün sözlerini hatırlattı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumartesi günü düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine yurttaşları davet etti. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlattı.

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için yurttaşlara çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'a gerçekleştirdiği ziyarete ait görüntülere yer verirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulundu.

CHP'NİN YENİ ADRESİ HATAY

CHP'nin Mart 2025'te 'İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim' talebiyle başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 82'ncisi 17 Ocak Cumartesi günü Hatay'da düzenlenecek.

Defne Çekmece Kavşağı'nda gerçekleştirilecek olan mitingin saati 14.00 olarak açıklandı.

Miting öncesinde CHP'nin 300 günden fazla süredir cezaevinde bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yurttaşlara çağrı geldi.

İmamoğlu'ndan emeklilere 5 vaatİmamoğlu'ndan emeklilere 5 vaat

İMAMOĞLU'NDAN YURTTAŞLARA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu; Ulu Önder Atatürk'ün "Hatay benim şahsi meselemdir" şeklindeki ifadesine atıfta bulundu.

"Atatürk’ümüzün 'Hatay benim şahsi meselemdir' diyerek bu şehri 86 milyon insanımıza nasıl emanet ettiğini biliyoruz" şeklinde seslenen İmamoğlu, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay'a yaptığı ziyarete ilişkin anlardan kesitler paylaştı.

İmamoğlu, söz konusu görüntüleri "Kalbim, aklım, ruhum yarın Hatay’da. Zor günlerde bir arada olduk, güzel günlerde de buluşacağız" notuyla paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

