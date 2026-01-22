MHP'li Başkan Kıbrıs'ta kumar masasında görüntülendi: Kendini 'Kumarla işim olmaz' diyerek savundu

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık Kıbrıs'ta kumar masasında görüntülendi. Alıcık, fotoğrafın gündem olmasının ardından yaptığı açıklamada kumar oynamadığını iddia ederek, "Bana itibar suikasti yapıyorlar. Benim kumarla işim olmaz" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta kumar masasında çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Ajans Aydın'ın haberine göre Alıcık, fotoğrafın gündem olmasının ardından yaptığı açıklamada itibar suikastına uğradığını öne sürdü.

"İTİBAR SUİKASTİ YAPIYORLAR. KUMARLA İŞİM OLMAZ"

Kıbrıs'taki otele bir program için gittiğini belirten Alıcık, "Arkadaşlar aşağıda olduğunu söyleyince ben de gittim. O karede normalde başka arkadaşlarımızda var. Ama sadece beni kesip paylaşmışlar. Bana itibar suikasti yapıyorlar. Benim kumarla işim olmaz" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ MECLİS ÜYESİ DE RAKI MASASINDA SELA OKUTMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz hafta da Burdur MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy, alkol alınan bir masada sela okutturduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.

İddialara göre Aksoy, kısa süre önce yapılan meslek odası seçiminde kaybeden tarafı hedef almak amacıyla sela okunmasını istedi.

Rakı masasında sela okutmuştu! MHP'den ihraç edildiRakı masasında sela okutmuştu! MHP'den ihraç edildi

Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ardından harekete geçen MHP, Aksoy'u partiden ihraç etmişti.

