Rakı masasında sela okutmuştu! MHP'den ihraç edildi

Yayınlanma:
Son dakika... Burdur'da rakı masasında 'Sela okutma' talimatı veren MHP'li İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy, partisinden ihraç edildi.

MHP Burdur İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy, bir içki masasında sela okuttu. Görüntüler Burdur'un yerel medyasında yer aldı. İddialara göre Aksoy, kısa süre önce yapılan meslek odası seçiminde kaybeden tarafı hedef almak amacıyla sela okunmasını istedi.

Tepki çeken görüntülerin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı olaya sert tepki gösterdi.

MHP İHRAÇ ETTİ

Görüntüler üzerine MHP’den açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Abdullah Aksoy’un partiden ihraç edildiğini şu ifadelerle duyurdu:

“Dini değerlerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışı nedeniyle; Burdur Gölhisar İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Aksoy’un partimizle ilişiği kesilmiş olup, İl Genel Meclisi üyeleri listemizden düşürülmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.”

MHP il başkanının 14 yıla kadar hapsi istendi: 'İşkence' ve 'adam kaçırma' suçlamasıMHP il başkanının 14 yıla kadar hapsi istendi: 'İşkence' ve 'adam kaçırma' suçlaması

HAKKINDA CİDDİ SUÇLAMALAR VARDI

Abdullah Aksoy, geçtiğimiz yıl da ağır suçlamalarla gündeme gelmişti. Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Samet Ali Irmak’ın kaçırılması ve işkenceye uğramasıyla ilgili soruşturmada adı geçmişti. İddialar üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHP Burdur İl Başkanı Mustafa Gün, İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Emre Ünlü’nün de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

T24'ün haberine göre, savcılık bu kişiler hakkında “iştirak iradesi içerisinde birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla 14 yıla kadar hapis cezası istemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

