MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan 'umut hakkı' açıklaması

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, partisinin il başkanlığında gerçekleştirdiği basın toplantısında güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, Büyükataman'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Abdullah Öcalan’a umut hakkı tanınmasıyla ilgili yaptığı açıklama soruldu.

Yıldız, kendisine yöneltilen, "Umut hakkı" sorusuna, "Umut hakkı bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir hak" demişti.

İmralı oylaması öncesi MHP'den Umut Hakkı hamlesi! "Şartlar gerçekleşirse yolu açılacak"

Büyükataman ise, umut hakkı üzerinde uzlaşılan, karar haline dönüşen bir iradenin henüz gündeme gelmediğini vurguladı.

Atamanın açıklaması şu şekilde:

“Umut hakkı ile alakalı netleşen, bu komisyonda ortak bir karar haline dönüşen henüz bir irade söz konusu değil. Komisyon çalışmalarını yapsın. O komisyonun müşterek iradesiyle bu hususta yasal anlamda atılması icap eden adımlar konusunda oluşacak mutabakat neyi gerektiriyorsa, Milliyetçi Hareket Partisi de o konuda katkı sunmaya hazır bir anlayış içerisinde başından bu yana. Onun için bir önümüzdeki haftayı bir bekleyelim bu konuda. İhtiyaç olursa niye olmasın. Feti Bey öyle açıkladı da netice itibarıyla orada bir komisyon var. Komisyonun mutabakatıyla, ortak kararıyla birtakım adımlar atılmalı. Öyle olursa zaten bir anlam ifade eder, bir karşılık bulmuş olduk. Yeni tartışmalara kapı aralayacak bir anlayış ve yaklaşım içerisinde değiliz. Bu itibarla orada oluşacak umumun, katılım heyetinin tamamının mutabık kalacağı makul çerçevede, makul zeminlerde oluşturacağı çözümleri önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.”