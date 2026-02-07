Memur ve çiftçilerin oy tercihi ortaya çıktı

Memur ve çiftçilerin oy tercihi ortaya çıktı
Yayınlanma:
ORC Araştırma’nın memur ve çiftçilerle yaptığı son ankete göre, memurlar arasında CHP öne çıkarken, çiftçilerin tercihi AKP oldu. Araştırma, farklı toplumsal kesimlerdeki siyasi eğilimlerin belirgin biçimde ayrıştığını ortaya koydu.

ORC Araştırma, memur ve çiftçilerin siyasi parti tercihlerine ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı. 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya 974 memur ve 1.115 çiftçi katıldı.

Bahçeli "asla gündemde yok" demişti: Erken seçim anketinin sonuçları belli olduBahçeli "asla gündemde yok" demişti: Erken seçim anketinin sonuçları belli oldu

memurlar.jpgMEMURLARDA CHP ÖNDE

Ankete göre, memurlar arasında CHP, AKP’ye göre önde görünüyor. “Bu Pazar genel seçim olsa” sorusuna memurların %36,1’i CHP, %29,6’sı ise AKP yanıtını verdi. Diğer partilerin toplam oyu ise %34,3 olarak ölçüldü. Bu sonuç, memur kesimin özellikle CHP’ye yönelme eğilimini ortaya koyuyor.

Öte yandan, çiftçilerin siyasi tercihleri farklı bir tablo ortaya koyuyor. Çiftçilerin %35,3’ü AKP’ye, %22,5’i ise CHP’ye oy vereceğini belirtti. Bu durum, kırsal kesimde AKP’nin hâlen güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor.iftciler.jpg

İKİ FARKLI TOPLUMSAL GRUP ARASINDA BELİRGİN FARK

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta, iki farklı toplumsal grubun siyasi tercihleri arasındaki belirgin farklar oldu. Memurların CHP’ye yönelmesi, kamuda çalışanların ekonomik ve sosyal politikalar ile ilgili beklentileriyle bağlantılı olarak yorumlanabilir. ORC Araştırma anketi doğrultusunda, bu verilerin hem seçim stratejileri hem de toplumsal eğilimlerin analizinde önemli bir gösterge olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Siyaset
'Şeyh Said' cezasına Ümit Özdağ'dan ilk açıklama
'Şeyh Said' cezasına Ümit Özdağ'dan ilk açıklama
Murat Övüç'ü Savunmak
Murat Övüç'ü Savunmak