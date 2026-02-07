Memur ve çiftçilerin oy tercihi ortaya çıktı

ORC Araştırma, memur ve çiftçilerin siyasi parti tercihlerine ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı. 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya 974 memur ve 1.115 çiftçi katıldı.

Bahçeli "asla gündemde yok" demişti: Erken seçim anketinin sonuçları belli oldu

MEMURLARDA CHP ÖNDE

Ankete göre, memurlar arasında CHP, AKP’ye göre önde görünüyor. “Bu Pazar genel seçim olsa” sorusuna memurların %36,1’i CHP, %29,6’sı ise AKP yanıtını verdi. Diğer partilerin toplam oyu ise %34,3 olarak ölçüldü. Bu sonuç, memur kesimin özellikle CHP’ye yönelme eğilimini ortaya koyuyor.

Öte yandan, çiftçilerin siyasi tercihleri farklı bir tablo ortaya koyuyor. Çiftçilerin %35,3’ü AKP’ye, %22,5’i ise CHP’ye oy vereceğini belirtti. Bu durum, kırsal kesimde AKP’nin hâlen güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor.

İKİ FARKLI TOPLUMSAL GRUP ARASINDA BELİRGİN FARK

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta, iki farklı toplumsal grubun siyasi tercihleri arasındaki belirgin farklar oldu. Memurların CHP’ye yönelmesi, kamuda çalışanların ekonomik ve sosyal politikalar ile ilgili beklentileriyle bağlantılı olarak yorumlanabilir. ORC Araştırma anketi doğrultusunda, bu verilerin hem seçim stratejileri hem de toplumsal eğilimlerin analizinde önemli bir gösterge olabileceği ifade ediliyor.