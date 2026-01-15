Memişoğlu çıtayı yükseltti: Lastiksiz ambulansları gençler bilmez

Yayınlanma:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Erdoğan'ın "Bu ülke toplu iğne bile üretemiyordu" şeklindeki sözlerine yeni bir boyut kazandırdı. AKP hükümetinden önceki döneme değinen Memişoğlu, "Lastiği bulamayan ambulansları gençlerimiz bilmiyor" diyerek, AKP'den önce ambulansların tekerleklerine lastik bulunmadığını iddia etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de yaptığı konuşmada, "Gençlerimiz; bırakın MR'ını, tomografisini; ipliği bulamayan hastaneleri, lastiği bulamayan ambulansları, benzini olmayıp da yolda kalan ambulansları bilmiyor" dedi.

SAĞLIK BAKANI BİRE BİN KATTI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülke toplu iğne üretemiyordu" şeklindeki ifadelerine, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni bir boyut kazandırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Rize'de inşa edilecek 2 bin 42 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura törenine katılan Memişoğlu, gençlerin eski sağlık sistemini bilmediğini söyledi.

memisoglu.jpg
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Rize (15 Ocak 2026)

"LASTİĞİ BULAMAYAN AMBULANSI GENÇLER BİLMEZ"

"Türkiye'nin sabah 2'lerde 1'lerde gelip hastane kuyruklarında girip, muayene olduktan sonra 2 gün sonra ilacını hastane kuyruklarında, SSK hastanelerinden aldığını gençlerimiz bilmiyor" diyen Memişoğlu, şu sözleri sarf etti:

  • "Gençlerimiz bırak MR'ını, tomografisini, ipliği bulamayan hastanede, lastiği bulamayan ambulansı; benzini olmayıp da yolda kalan ambulansları bilmiyor. Gençlerimiz şu anda helikopterle, uçakla hastanın alındığını normal bir şartmış gibi algılıyor. Halbuki bundan 25 sene evvel o gençlerimizin bilmediği, ambulansına benzin koyamayan bir sağlık sistemi vardı."

"RİZE'DE 1053 ODALI ŞEHİR HASTANESİ YAPIYORUZ"

Hastane yatırımlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "1053 yataklı Rize Şehir Hastanesi'ni yapıyoruz. Göreceksiniz bir şaheser olacak. Rizeliler için her türlü tedaviyi yapabilecek. Şu anda betonarmesinin yüzde 95'ini yaptığımız, inşallah çok kısa zamanda sizin hizmet alacağınız dünya şaheseri bir sağlık tesisi" diyerek şunları söyledi:

  • "Aynı anda Çayeli'nde bir hastane daha yapıyoruz. Aynı anda birkaç hafta içinde hizmete sunduğumuz, sunacağımız Giresun'da bir hastane daha yapıyoruz. Türkiye'de 165 tane hastane yapıyoruz. Samsun'da Şehir Hastanesi'ni açtık, Ordu'da açacağız, Trabzon'da açacağız, Mardin'de açacağız, Urfa'da açacağız; aynı anda bunları yapıyoruz. Ve aynı anda 500 bin konutta da insanlara vaat edip bunları size vereceğiz diyebiliyoruz. Aynı anda ticaretimizle, siyasetimizle en üst seviyede yapabiliyoruz."

Program, Bakan Memişoğlu'nu konuşmasının ardından kura çekimiyle devam etti.

Erdoğan kendisinden önce toplu iğne üretilmediği iddiasında ısrarlı! "Bir zamanlar üretemiyorduk"Erdoğan kendisinden önce toplu iğne üretilmediği iddiasında ısrarlı! "Bir zamanlar üretemiyorduk"

ERDOĞAN'IN TOPLU İĞNE SÖZLERİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 1940'lar ile kendi iktidarını karşılaştırarak, "Bir dönem toplu iğne bile üretmeyen bir ülkeyi, dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline getirdik" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın 17 Kasım 2025'te yaptığı konuşmada kullandığı ifadelere hem tarihçilerden hem de siyasetçilerden tepki gelmişti.

Kaynak:DHA

