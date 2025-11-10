Erdoğan kendisinden önce toplu iğne üretilmediği iddiasında ısrarlı! "Bir zamanlar üretemiyorduk"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda, Atatürk’ü Anma Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin eskiden toplu iğne bile üretmediği iddiası tekrarladı.

Erdoğan, "Son 23 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Cenabı Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin de desteğiyle olmaz denilen yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Cumhuriyete hizmet nasıl olur? Bunu 23 senede defalarca ortaya koyduk. Savunma sanayi alanında ülkemizin makus talihini değiştirdik. %80 olan dışa bağımlılığımızı %20'nin de altına çektik.

Topunu tüfeğini... Bir zamanlar biz hatırlayın toplu iğne üretmiyorduk. Artık böyle bir durum kalmadı. Şimdi toplu iğne değil top yapıyoruz. Tank yapıyoruz. Buralara geldik. Ve topunu tüfeğini mermisini ithal eden Türkiye bugün yılda 7 milyar doların üzerinde savunma ihracatı yapıyor. Tüm dünya Türk savunma sanayinin başarılarından övgüyle bahsediyor." dedi.

Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?

Erdoğan milli günlerde de fay hatlarının 'kaşımak' isteyenler olduğunu iddia etti:

"Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar zahirde tezat içinde görünmekle birlikte esasında aynı amaca hizmet ediyorlar. Sosyal medyanın köpürttüğü, toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduri ise bizzat Gazi Mustafa Kemal olmakta, Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır."

Erdoğan, bu seneki Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi açılışındaki konuşmasında Türkiye'nin 25 yıl önce toplu iğne bile üretemediğini söylemişti.

Erdoğan bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin yıldönümünde de sözlerini tekrarladı.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Burada şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek durumundayım. Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak İstiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız.

Şüphesiz 86 milyonun her konuda uzlaşmasını, aynı düşünmesini, tarihi hadiselere ve şahsiyetlere aynı pencereden bakmasını bekleyemeyiz.

Bu gerçekçi olmadığı gibi doğru da değildir. Burada en mühim husus, fikri farklılıkların karşılıklı saygı çerçevesinde nezaketle dile getirilmesi, kimsenin kendi tarih okumasını diğerine dikte etmemesi, tehdit ve hakaretle bir dayatmada bulunmamasıdır.

Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Hakikat ancak zıt görüşlerin çarpışmasından doğar. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum.

Bu milletin en büyük gücü birliği, beraberliği, kardeşliği, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurudur. Milli, manevi ve kültürel değerlerimiz aynı zamanda milletçe en değerli hazinemizdir. Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine hiçbir şekilde tolerans gösteremeyiz.

Bu konuda herkesin, özellikle toplumun önünde olan kanaat önderlerinin gereken hassasiyeti sergileyeceklerine inanıyorum.

Değerli misafirler, Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara aslında bundan bir asır evvel set çekmiştir. Gazi şöyle demişti. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır.

Atatürk en büyük ve en kalıcı eserinin hepimizin ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu bu ifadesiyle 100 sene önce ilan etmiştir. Dolayısıyla onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek, kalkındırmak, başarılarına yenilerini eklemek her alanda muvaffak ve muzaffer etmek demektir.

Ülkesini sınır ötelerindeki kerameti kendinden menkul mahfillere şikayet edenler değil, tam bağımsız bir Türkiye için çalışanlar, üretenler ve ter dökenler ancak onun mirasına hakiki manada sahip çıkabilir.

Lafa gelince siyasi geçmişlerini cumhuriyetle özdeşleştirenlerin özellikle son birkaç aydır bu konuda oldukça kötü bir sınav verdikleri görülüyor.

Her ne kadar Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarından elleri boş dönseler de ülkemizin itibarına verdikleri zarar maalesef orta yerde duruyor.

Biz FETÖ'cüler gibi yeminli Türkiye düşmanlarıyla birlikte bu zihniyetin sebep olduğu yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Çok uğraştılar. Çok didindiler. Ama şimdiye kadar hedeflerine ulaşamadılar. Bundan sonra da şikayet ettikleriyle kalmaya devam edeceklerdir. Biz ise bugün burada olduğu gibi 87. vefat yıldönümünde Atatürk'ü saygıyla anarken diğer taraftan da onun hatırasını yaşatmaya özen gösteriyoruz.

Dün bu noktada yeni bir adım daha attık. Selanik'te Gazi Mustafa Kemal'in doğduğu evi Kültür Bakanlığımız eliyle Tika'nın koordinasyonunda 11 ay süren titiz bir restorasyona tabi tuttuk. İç ve dış cephe çalışmalarından bahçe düzenlemelerine aslına uygun şekilde bu evin bakımını kapsamlı şekilde yeniden yaptık.

Böylece tarihi ev 1953'teki özgün haline kavuşmuş oldu. Dün bakanımızın ve milletvekillerimizin katıldığı bir törenle Atatürk Evi kapılarını ziyaretçilerini açtı. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Tika'mızı tebrik ediyorum. Değerli dostlar, Gazi Mustafa Kemal İstiklal Harbi'nden hemen sonra devletimizin izlemesi gereken yol haritasını bakınız nasıl açıklamıştı. Süngü ile, silahla kanla elde ettiğimiz zaferden sonra kültür, bilim, teknik, ekonomi gibi alanlarda zafer kazanmak için çalışacağız.

Geçerliliğini 102 yıldır koruyan bu söz ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizde hepimize rehberlik etmeyi sürdürmektedir. Hükümet olarak eğitimden tarıma, dış politikadan savunma sanayine, sağlıktan ekonomiye Türkiye'yi yeni yüzyılın en güçlü aktörlerinden biri haline getirmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Eğer bugün tanklarımız, toplarımız varsa, bugün eğer İHA'larımız varsa, SIHA'larımız varsa, eğer bugün dünyanın değişik ülkelerine biz Kaanlarımızı ihraç ediyorsak, eğer bugün biz hamdolsun uçaklarımızı dünya ile yarışır hale getirmişsek bu bir şeyi ortaya koyuyor. Demek ki en son tanklarımız, toplarımızla dünyaya bir rekabet fişeği attık. Şimdi 783.000 km²'nin her karısında yükselen devasa yatırımlarımızla milletimize kazandırdığımız eserlerle Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz.

İşte en son milli Muharebe tankımız Altay'ı geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik. Bizden haz etmeyen uluslararası basın organları bile Türkiye'nin küresel satranç oyunundaki başarılı hamlelerini kabullenmeye başladı. Şurası da son derece dikkat çekicidir.

Halihazırda dünyanın 17.'si Avrupa'nın 7. büyük ekonomisiyiz. Kişi başına düşen milli gelirimizi göreve geldiğimizde lütfen buraya dikkat edin. 3616 dolardan aldık. Şimdi 2024 yılında 15.325 dolar seviyesine taşıdık. Nereden nereye? 2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 2024 yılında 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. 2025 yılı 2. çeyreğinde kişi başı milli gelirimiz 17.000 dolara yaklaştı. 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar dolar sınırında. 26 olan havalimanı sayımız 58'e yükseldi. Artık ülkemizin hemen hemen her yerinde havalimanlarımız var. Bir zamanlar acaba hangi havalimanına insek diyemiyorduk.

Ama şimdi hangi havalimanına insek diyebiliyoruz. Eğitimde derslik sayımız 343.000'di. Bugün 615.000'i geçti. 76 olan üniversite sayımız aynı şekilde 208'e ulaştı. Sağlıkta yatak sayımız 164.000'den 271.000'e çıktı. Değerli dostlar, ekranları başında bizleri izleyen Aziz milletim. Önemli bir refah göstergesi olan araç ve konut sayılarında da tarihi nitelikte başarıları yakaladık.

2002 yılında ülkemizdeki motorlu kara taşıt sayısı 8,5 milyonken bugün 33 milyonu aştı. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde araç satışı 1.44.000 adetle rekor kırdı. 2000'li yılların başında 13 milyon civarında binamız vardı. Son 23 yılda biz bunu ikiye katladık ve 26 milyona ulaştırdık. 2008'de 533.105 olan konut satışı 2024'te 1.478.025'i buldu. Burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice hizmeti, daha nice eseri, projeyi, yatırımı milletimize kazandırmanın kıvancını yaşadık. İmtiyazlılara değil 86 milyonun tamamına adaletle hizmet ettik. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini bağrımıza bastık. Türkiye'yi büyüttük.

Kardeşliğimizi büyüttük. Milletimize son asrın en büyük başarılarını, en büyük zaferlerini tattırdık. Tam da Gazi'nin hayalini kurduğu şekilde en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda dünya ile rekabet edebilir hale getirdik.

Tüm bunlarla birlikte aydınlık yarınlarımızın teminatı olan şuurlu, inançlı, ahlaklı, erdemli, çalışkan, özgüven sahibi milyonlarca genç yetiştirdik. İnşallah daha uzun yıllar Türkiye için çalışacağız. Ülkemize hizmet ve eser üreteceğiz. Ülkemizi her alanda hedefleriyle buluşturacağız.

Hamdolsun bizim milletimiz kadirşinas bir millettir. Milletimiz bizi çok iyi anlıyor. Bizim nasıl bir mücadele içinde olduğumuzu görüyor. Bizi anlamayanlar bizim ne yaptığımızı görmeyenler ise inanıyorum ki er ya da geç biz yaşarken ya da bizden sonra bizi daha iyi anlayacaklar. Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi inşallah daha net görecekler.

Bizden sonraki nesiller bizim açtığımız bu yolda dosdoğru bir istikamette sağlam bir zeminde Türkiye'yi zirvelere taşıyacaktır. Biz o güne kadar şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına gölge düşürmeden onlardan devraldığımız kutsal emaneti yücelterek Türkiye için, milletimiz için tüm mazlumlar için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle vefatının 87. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum. Kanları ve canlarıyla Anadolu'yu bizlere vatan kılan şehit ve gazilerimizin tamamını rahmetle yad ediyorum. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nu bir anma toplantısında sizlerle birlikte hayırlı olsun diyorum ve bir kez daha hürmetle, muhabbetle sizleri selamlıyorum.