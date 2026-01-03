Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında adı geçen Serkan Toper'den Bahçeli'ye ziyaret! 'Siyasi operasyon' demişti

Habertürk TV’nin eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen isimlerden biri olan MHP'li avukat Serkan Toper, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Toper, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan bir kişinin verdiği ifadelerde, Serkan Toper’in Ersoy sayesinde Habertürk yayınlarına katıldığı öne sürüldü. Aynı dosyada yer alan gizli tanık beyanlarında da Toper’in ismi geçti.

Toper, iddialara ilişkin sessizliğini katıldığı bir yayında bozdu. TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın aktardığına göre Toper, şunları söylemişti:

"Şu anda sessizce izlemeyi tercih ediyorum. İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bir operasyon çekiliyor , bu siyasi bir operasyondur . Ama konuşmak için suların durulmasını bekliyorum"

Serkan Toper Rezan Epözdemir'in MASAK raporundan da çıktı: Şahin parasına Maybach!

Toper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları reddetmişti:

"Bu gizli tanık beyanında, M. Akif ile parasal ilişkilerim olduğu ve parasını değerlendirdiğim iddialarına dair; M. Akif ile bırakın ticareti ya da işi, bir delikli kuruş para alışverişim dahi olmamıştır."

Toper, televizyon konuşmalarında belirli kişileri hedef aldığı iddialarına da yanıt vermişti:

"Bir gün dahi genel siyasetin dışında herhangi bir özel kişi veya kuruma dair beyanım ve yorumum olmamıştır."

Toper, madde kullanımı iddialarına da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Son 2.5 -3 yıldır neredeyse bir kere dahi aynı ev ortamında olmadığım, toplamda 10 kere bir araya gelmediğim ve kamuoyunun da 3-4 yıl öncesinde tavla arkadaşım olduğunu bildiği M. Akif ve bir kısım insanlarla madde kullanımlı ev partileri yaptığım veya bu partilere katıldığım iddiaları ise tıpkı parasal alışveriş ve işbirliği iddiaları gibi iğrenç ötesi iftiralar olup beni toplum nezdinde bel altı iddialarla savunulamaz hâle getirmeye yönelik ağır bir itibar suikastidir."

Toper, bu iddiaların dijital izlerle doğrulanamayacağını belirterek şunları söylemişti:

"Soruşturma kapsamında bu iddialara dair onlarca insanın gizli veya açık beyanlarının alındığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde bu alçak iddialara dair en ufak somut bir delil elde edilemediği ve açıkça hasmani bir tutumun mahsulü olan bu beyanlarla beni gözaltına aldırma amaçlarına ulaşamayanların son çare bu beyanları yaymak suretiyle onur ve şerefime yönelmiş bir saldırı başlattıkları anlaşılmaktadır.

Takip ettiğim bir dava sebebiyle aylardır üzerimde baskı kuran, şahsıma yönelik itibar suikastlerini dillendiren rant grubu ile siyasal yorumlarımızdan rahatsız olan ve yıllara dayalı ilkeli siyasi duruşumuzu bir iki beyanın bozacağını sananlar ve bu beyanları verenler ve verdirenler bu iddialarınızı ispatlamazsanız namussuz ve şerefsizsiniz.

Ama hesaplaşacağız. Benim evladım, ailem, yakın çevrem burada yazılanların bana yapışmayacağını bilir. Bu kumpasın sahipleri ile hesaplaşacağız. Yüce Allah’ın adaletine de bu operasyona geçit vermeyen Türk yargısına da sonuna kadar güveniyorum."