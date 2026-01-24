Mehmet Akif Ersoy ilişkilerini kayda almış! Veyis Ateş ile birlikte 'şişe çevirmece' tuzağı

Eski Habertürk spikeri Ebru Gülan, 20 Ocak 2026’da savcılığa verdiği ifadede, 2017–2021 yılları arasında yaşadıklarını anlattı. Gülan, uyuşturucu kullanımı, ev partileri, cinsel manipülasyon ve baskıya dair çok sayıda ismi tek tek sıraladı.

"Bildiklerimi anlatmak için kendi isteğimle geldim" sözleri ile Ebru Gülan, savcılığa kendi rızasıyla başvurduğunu belirtti.

Gülan, uyuşturucu maddeyle ilk temasını 4 Mayıs 2019 tarihinde Mehmet Akif Ersoy’un Piyalepaşa’daki evinde yaşadığını anlattı. O gün evde Dilara Yıldız ile birlikte olduklarını, Ersoy’un Veyis Ateş’in geleceğini söylediğini belirtti.

Evde bulunan dört kişinin madde kullandığını belirten Gülan, şu ifadeyi kullandı:

Ertesi gün kötü durumda olduğunu belirten Gülan, Veyis Ateş’in davranışlarından rahatsızlık duyduğunu söyledi:

Gülan, Mehmet Akif Ersoy’un daha sonra Seba Flats’e taşındığını, barışmalarının ardından bu evde tekrar buluştuklarını anlattı. Bu süreçte Veyis Ateş’in de bulunduğu görüşmelerde uyuşturucu kullanıldığını söyledi.

Gülan, ayrı oldukları bir dönemde Ersoy’un kendisini Zekeriyaköy’deki bir eve götürdüğünü, burada Serap isimli kişinin doğum gününün kutlandığını anlattı:

Gülan, 2020 yılı Ekim–Kasım aylarında Seba Flats’te yapılan bir buluşmada Ahmet Göçmez’in cebinden kokain çıkardığını anlattı:

Kasım–Aralık 2020’de Kuruçeşme’de Ahmet Göçmez’in evine gittiklerini belirten Gülan, şu ifadeyi kullandı:

Gülan, evlerde oynanan şişe çevirmece oyunlarının cinsel içerikli olduğunu ve baskıya dönüştüğünü söyledi:

Bu oyunların Veyis Ateş’in bulunduğu ortamlarda da oynandığını belirtti:

Gülan, yaşananları geriye dönüp değerlendirdiğinde ortada bilinçli bir düzen olduğunu söyledi:

Kadınlar arasında rekabet yaratıldığını belirten Gülan, şu ifadeyi kullandı:

Gülan, Mehmet Akif Ersoy’un yaşananları kayıt altına aldığını iddia etti:

Ayrıldıktan sonra bu görüntülerle manipüle edildiğini belirten Gülan, 'şişe çevirme' oyununu tam olarak şu sözlerle anlattı:

"2019 yılı 8 Mart Dünya kadınlar günü Ben, Mehmet Akif ve ismini hatırlayamadığım bir kadın Furkan Torlak'ın eski kız arkadaşı) Gayrettepe'de bulunan Aklı Selim isimli restoranta yemek yemeğe gittik. Daha sonra 23.00 sıralarında Mehmet Akif'in Piyalepaşadaki evine üçümüz gittik. Daha sonra Mustafa Manaz'da oraya geldi. Hep birlikte salonda şişe çevirmece oynadık. Oyunda daha çok cinsel içerikli birbirimize üzerini çıkart, soyun, onu öp, öpüş vs. şeyler yapıyorduk. Yine bu şişe çevirmece oyunu Veyis Ateş'le birlikte de oynadık. Sütyenini çıkar gel, Veyis'le 3 dk yan odada vakit geçir vs. Şeklinde teklifler oluyordu. Benim yakın kız arkadaşlarımın hemen hemen hepsi ile birlikte bu oyunu oynadı ve onlarla ilişkiye girmişti. Hatta alkol almadığı zamanlarda bile şişe çevirmece oyununda karşısındaki kişiye 5 tane shot at ya da bir bardak viskiyi tek seferde iç gibi tekliflerde bulunuyordu. Mehmet Akif benim cinsel birliktelik yaşadığım ilk erkek arkadaşımdır. Benim derslerinde başarılı okulu birincilik ile bitirmiş biriyim. Başarılı bir insandım. Bugün bu olaylara uzaktan baktığım zaman bu kişiler sistematik olarak ortama soktukları her kıza öncelikle şişe çevirmece oyunu oynatıp önce tepkilerini tespit edip ona göre ilerliyorlardı. Devamında da uyuşturucu madde teklif ediyorlardı. Bu olaylara tepki gösterildiği zaman hemen başka bir kadını bulup bu işleri onunla yapıyorlardı. Bu şekilde kadınlar arasında rekabet ortamı oluşturuyorlardı. Etrafındaki kızlara kendisini yetersiz ve uyumsuz hissettiriyorlardı. bu olayları da normalleştiriyordu. Hatta bak Pınar'la da bu işleri yaptık ve evlendik diyordu. Hatta kendi evinde olan ilişkilerini ve olayları da telefonuyla video kayda alıyordu. Mehmet yaşadığımız olayları ayrıldıktan sonra bile beni manipüle etmek için kullanıyordu. Hatta ayrıldıktan sonra Abdulkadir Özcan ile ilişkiye başlamıştık. Abdulkadir'i tanıyormuş, Mustafa Manaz ile birlikte onu kendi evine israrla davet etti, evine gittiğinde de biz Ebru ilişkimiz oldu o dönüp dolaşıp benim yanıma bu kız için beni karşına alma, sen rezil olduğunla kalırsın. Veyis ile olanları da söylemiş. Hatta Pınar'la bu olaya inat olsun diye evlendiğini iki sene boyunca söyledi. Pınar ile balayına gittiği ilk günde beni görüntülü arayıp manipüle etmişti. Boşandığı zamanda beni arayıp sende evlenip boşanıp bana geleceksin bunu bana borçlusun demişti. Hatta ilk gözaltına alındığımızda nezarette Buse isimli kız da ilk cinsel ilişkisini Mehmet'le yaşadığını onu da bu şekilde manipüle ettiklerini anlatmıştı."