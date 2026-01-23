Meclis'te 'soyadı' tartışması: AKP'li Zengin'den beklenmeyen çıkış: 'Sibel hanım herhalde su içiyordur...'

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, partisinin emekliler ve dar gelirli yurttaşlar için çalıştığını savunarak, “Emekliyi en çok düşünen en çok düşünen parti biziz. En çok ti biziz. En çok garibanlardan oy garibanlardan oyalıyoruz. Haklarını helal etsinler” açıklamasında buldunu. Ancak bu sözlerin ardından soyadı üzerinden yapılan eleştiriler gündeme geldi.

AKP'li Özlem Zengin'den emekli maaşı itirafı! "Yeterli değil hepimiz görüyoruz"

Meclis kürsüsünde konuşan Zengin, CHP’li Tahsin Ocaklı’nın kendisine yönelik sözlerine tepki göstererek, “Benim soyadım Zengin. Bir köy çocuğu olarak soyadım Zengin. Şimdi Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Bey, Murat Emir Bey burada değil sanıyorum. Şimdi konuşma yapıyor... Yani buna cevap vermekten hicap duyuyorum ama düşünebiliyor musunuz? Diyor ki: 'Grup Başkanvekilinin soyadı Zengin olduğu için zenginlere alaka duyuyorlar' diyor. Yani bu muhakeme düzeyiyle siyaset yapacaksanız, valla işiniz zor" dedi.

TEK TEK OKUDU

Eleştirilere karşılık olarak CHP’li milletvekillerinin soyadlarını tek tek okuyan Zengin, şu şekilde konuştu:

“Ben şimdi şöyle baktım milletvekillerine:

İlhami Bey var, soyadı Kesici. Bilmiyorum kimi kesti şimdiye kadar?

Sururi Bey var, Çorabatır. Bilmiyorum çorap batırmışlar mıdır kendisine?

Mehmet Bey var, Çorum Milletvekili, Tahtasız. Yani 'tahtasız' kelimesinin mecazi olarak ne anlama geldiğini bilirsiniz.

Nurten Hanım var, Yontar soyadı. Kimseyi yonttu mu bilmiyorum?

Sibel Hanım var, Suiçmez. Herhalde gün içinde su içiyordur kendisi.

Veli Bey var, Veli Ağbaba. Bilmiyorum ağa mıdır? Öyle diyenler var Malatya'da, pek çok şeyin ağası olduğunu söyleyenler var.

Ve Murat Emir Bey var. Bilmiyorum bir emirliğin yöneticisi midir kendisi?”

Konuşmasının sonunda milletvekillerine çağrıda bulunan Zengin, soyadı üzerinden yapılan eleştirilerin siyasi tartışma düzeyini düşürdüğünü savunarak, “Şimdi bazı şeyleri söylerken Allah rızası için bir muhakeme içinde yapalım değerli arkadaşlarım. Bir Kasap da var, kesen var mı bilmiyorum...” ifadelerini kullandı.