Mansur Yavaş iktidarı değiştirecek 'gücü' açıkladı! 'Hizmetten geri durmayacağız'

CHP'nin büyükşehir belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mersin'de yapılıyor.

Belediyelerin 2025 yılı hizmetlerinin değerlendirileceği toplantıda, 2026 yılına yönelik belediyelerin hazırlık çalışmaları da kapsamlı şekilde ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla başlayan süreç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının tutuklanması, kayyım uygulamaları, devam eden soruşturmalar, mali ve idari baskılar altında çalışma koşulları, kuraklıkla mücadele, küresel ve ulusal siyasetin ülkeye etkileri, gelir artırıcı projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar ve SGK borçları da ele alınacak.

"İKTİDAR DEĞİŞTİRECEK EN BÜYÜK GÜÇ BELEDİYE BAŞKANLARI VE ONLARIN YAPTIKLARI HİZMETLER"

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş,

"Belediyelerimizle ilgili müthiş bir dezenformasyon başladı, sosyal medyada da başladılar. Bir tek sebebi var bugün iktidar değiştirecek en büyük güç büyükşehirler başta olmak üzere CHP'li belediye başkanları ve onların yaptıkları hizmetler. Dolayısıyla bu operasyonların devam edeceği belli. Ancak biz de hizmetten geri durmayacağız. Şu anda tutuklanan belediye başkanlarımızın yerine vekil olarak devam edenler de geldiler.

Hep beraber burada yaptığımız faaliyetlerin paylaşımını yapıp biz bütün ülke çapında bizi güvenip seçen vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun için de bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bunu daha önceki dönemde de yapıyorduk. Çok faydası vardı. Bugün de birincisini yapıyoruz. Bu malum olaylar nedeniyle şimdiye kadar yapamamışlar ama bundan sonra sanıyorum hemen hemen her ay tekrar bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.