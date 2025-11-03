Mahmut Tanal'dan Dışişleri Bakanlığı'na Karadağ çağrısı
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 26 Ekim'de Karadağ'da Türk vatandaşının bıçaklı saldırıya karıştığı iddiasının ardından, Karadağ'da meydana gelen olaylar ile ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanlığı'nın Karadağ Hükümeti'ne nato vermesi gerektiğini belirten Tanal, "Büyükelçi hakkında idari soruşturma açılmalıdır. Karadağ’daki Türk vatandaşları için acil kriz masası kurulmalıdır" dedi.
MAHMUT TANAL'DAN BAKANLIĞA KARADAĞ TEPKİSİ
Olaylardan sonra Türk vatandaşlarına yönelik saldırılar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'nın gereken tepkiyi göstermediğini ifade eden Tanal, şunları söyledi:
- "26 Ekim gecesi Karadağ’da bir kafede yaşanan tartışma bir gecede nefret fırtınasına dönüştü. Bir yalan ve provokasyon bir halkı hedef haline getirdi. İddiaya göre iki Türk vatandaşı bir Karadağlı genci bıçaklamıştı. Henüz delil ve soruşturma yoktu ama nefret çoktan sokağa dökülmüştü. Sokaklarda sadece öfke yoktu ve ırkçılık vardı."
- "Türk çalışanlar işlerinden atıldı ve ev sahipleri Türk kiracılarını evden çıkardı ve marketlere gitmek bile tehlikeli hale dönüştü. Ve ne yazık ki Karadağ Başbakanı Spajić, yargı süreci başlamadan Türk vatandaşlarına vize kararı açıkladı. Bu vize kararı açıklaması yargısız infaz. Bu, adalet değil ve ön yargının ta kendisidir ama sonra gerçek ortaya çıktı. Bosna Sancak kaynakları görüntüleri paylaştı ve bıçak Türk’ün elinde değildi ve saldırgan Karadağlıydı. Masum insanlar günlerce gözaltında kaldı ve hakaret gördü ve aşağılandı. Bu olay artık bir adli vaka değil ve bir linç operasyonudur."
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI NEDEN YALNIZ BIRAKILDI?"
"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları neden yalnız bırakıldı?" diyen Şanlıurfa Milletvekili, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'ni hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:
- "Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi açık: 'Devlet yurt dışındaki vatandaşını korur.' Anayasamızın 62’nci maddesi açık: 'Devlet yurt dışında yaşayan Türklerin menfaatlerini korur.' Ama Karadağ’daki Türkler, konsolosluk telefonlarına ulaşamadı ve büyükelçilikten tek bir açıklama gelmedi. Devletin eli halkına ulaşmadı. Vatandaşlar kendi güvenliklerini sağlamak için WhatsApp destek hatları kurdu. Ama aynı saatlerde Türk Büyükelçisi bir etkinlikteydi. Vatandaş sokakta darp edilirken elçilikte müzik çalıyordu. İşte asıl utanç budur."
- "Karadağ'da yaşananların bir ülkenin iç meselesi sayılamayacağını, bunun, uluslararası hukuka ve insan haklarına ve diplomatik teamüllere aykırı olduğunu söyleyen Tanal, Birleşmiş Milletler’in Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14 ve 17’nci maddeleri ve Avrupa Konseyi’nin Nefret Suçları kararlarının ihlal edildiğini belirtti."
"KARADAĞ’DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN ACİL KRİZ MASASI KURULMALI"
Karadağ hükümetinin Türklere karşı düzenlenen saldırılara kayıtsız kaldığını da belirten Tanal konuşmasını şu ifadelerle noktaladaı:
- "Karadağ hükümeti ırk temelli şiddeti önlemekle yükümlüdür ama görevini yerine getirmemiştir. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik temsilcileri de kendi vatandaşına sahip çıkma görevini yerine getirmemiştir. Bu bir ihmaldir ve bu bir utançtır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Karadağ hükümetine resmi nota vermelidir. Büyükelçi hakkında idari soruşturma açılmalıdır. Karadağ’daki Türk vatandaşları için acil kriz masası kurulmalıdır."
- "Mağdurların hukuki temsili devlet tarafından üstlenilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bu konuyu derhal gündemine almalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz ve biz barıştan ve dostluktan ve adaletten yanayız ama kimse Türk halkını hedef gösteremez ve kimse Türk vatandaşına saldırma hakkını kendinde göremez. Karadağ’da yaşanan bu ırkçı saldırılar insanlığın sınavıdır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sınavda halkının yanında durmak zorundadır."
