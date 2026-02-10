Kurtulmuş'tan 'Raporda Umut Hakkı var mı?' sorusuna yanıt! "Ağzımdan bir kelime dahi alamazsınız"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, terör örgütü PKK’nın feshini başlatan İmralı Süreci kapsamında kurulan Meclis komisyonunda sona gelindiğini açıkladı. Komisyonun önümüzdeki günlerde tamamlanacağını bildirdi.

Umut Hakkı da dâhil olmak üzere beklenen yasal düzenlemeleri içeren nihai komisyon raporunun “olgunlaştığını” belirten Kurtulmuş, taslak metni AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ile paylaştığını kaydetti.

Kurtulmuş, gazetecilerin “Umut Hakkı olacak mı?” sorusuna ise “Ağzımdan bir kelime dahi alamazsınız” yanıtını verdi.

NİHAİ RAPORUN TASLAĞI GRUP BAŞKANVEKİLLERİNE SUNULMUŞ

"Geçtiğimiz hafta komisyonun rapor yazımı ekibi çalışmalarının sona geldiğini açıklamıştı. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Toplantının zamanı belli oldu mu ve rapor yazımı tamamlandı mı?" sorusuna Numan Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Çok titiz bir çalışmayı sürdürüyoruz. Önce 20 komisyon çalışmasında Türkiye'nin farklı kesimlerinden 137 değerli insanı burada dinledik. Herkes kendi görüşlerini ifade etti. Fevkalade olgun bir demokratik zeminde kimsenin bir diğerinin görüşüne müdahale etmeden bu salona bildiğiniz gibi müzakereler gerçekleşti. Arkasından komisyona katılan bütün siyasi partiler, kendi siyasal tutum belgeleri mahiyetindeki konuya ilişkin raporlarını TBMM Başkanlığı'na takdim etti. Bu da biliyorsunuz kamuoyu ile paylaşıldı. Bu da Meclis'in internet sitesi aracılığıyla paylaşıldı. Grubu bulunan partilerin temsilcisi olan arkadaşlarımızla beş toplantı yapıldı. Grubu bulunmayan partilerin temsilcilerini de davet ettik onlarla da görüşmeler yapıldı. Sonuçta ilk raporlara baktığınızda partilerin arasında çok kolay uzlaşılacak bir zemin görünmüyor ama bu toplantılarla uzlaşılacak konular tespit edildi ve aşağı yukarı ana çerçeve ortaya çıkarılmış oldu. Fevkalade verimli, disiplinli bir çalışma ile nihai noktaya doğru gelindi. Dün akşam itibarıyla bu beş arkadaşımıza kişiye özel olmak üzere bir taslak metini olgunlaştırarak gönderdik. Önümüzdeki günlerde burada tekrar 50 milletvekili arkadaşlarımız bir araya getirerek müzakere yapar, oylamamızı gerçekleştirir ve komisyon olarak görevimizi tamamlarız, raporumuzu TBMM Başkanlığı'na takdim ederiz"

"AĞZIMDAN TEK BİR KELİME ALAMAZSINIZ"

Kurtulmuş, "Ortak raporla ilgili 'umut hakkı' tartışmaları vardı. Bu konuda bir içerik olacak mı ortak raporda. Komisyonun görev süresi uzar mı ortak rapor yazımı uzarsa?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Komisyonda hazırlık süreci içerisinde tartışılan konuların ne olduğunu rapor tam nihai şekliyle ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşmak en doğrusudur. Dolayısıyla içerikle ilgili ağzımdan bir kelime dahi alamazsınız. Komisyonun görevi bu raporu hazırlamak. Çalışmalarını tamamlamak. TBMM'ye sunmaktır. Bu komisyon kendisi yasa yapıcı bir komisyon değildir. Bu komisyon ne yasa hazırlıyor ne de Anayasa hazırlıyor. En başından beri bu ortak bir eğilim olarak söyledik. Komisyonun bu kadar büyük ve geniş dinlemeler ve uzun tartışmalarla geldiği nokta Türkiye'nin tarihi sürecinde Türkiye'de tam manasıyla barışın, huzurun, esenliğin sağlanmasının imkanının ortaya çıktığı bu süreçte, siyaset olarak biz konuya nasıl yaklaşıyoruz, bunun çerçevesini oluşturmak, bu çerçevede hazırlanmasını öngördüğümüz yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere bu çerçeveyi TBMM Genel Kurulu ile paylaşmaktır. Komisyonun vazifesi bellidir. İlk toplantıda kabul ettiğimiz komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin prensipler çerçevesinde de komisyon şimdiye kadar büyük bir olgunlukla, büyük bir fedakarlıklar vazifesini yetine getirmiştir. Çok az bir zaman kaldı. Bunu oyladıktan sonra da komisyonun görevi sona erecektir."

"SURİYE'DEKİ BARIŞ SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ"

"Suriye hükümeti ve SDG arasında yapılan anlaşma sonrasında son durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecine etkisi ne olur?" sorusunu da yöneltildi.

Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Suriye'ye başından itibaren yakından takip ediyoruz. Suriye'deki gelişmeleri olumlu ve önemli gördüğümüzü kaydetmek isterim. Devrimin gerçekleştiği günün sabahında söylediğimiz şey şuydu: Biz bundan sonra Suriye’de 3 önemli hususun altını çizeriz. Bunlardan birisi, uzun yıllardır terör örgütlerinin cenneti haline gelmiş olan Suriye topraklarında artık hiçbir terör örgütü barınmasın. İkincisi, Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlansın. Üçüncüsü de Suriye'deki bütün etnik, mezhebi farklılıkları ile birlikte Suriye halkının tamamının temsil edildiği yeni bir Suriye yönetimi kurulsun. Suriye yönetimi ile SDG arasında varılan anlaşma da bu konudaki temennimizin somut bir şekilde yansımasıdır. Ümit ederim ki herhangi bir provokasyona meydan bırakmadan bu entegrasyon süreci başarıyla tamamlanır ve Suriye'de farklı toplumsal kesimlerin temsil edildiği yeni bir yönetim dönemine geçilmiş olur. Suriye’de silahların susması, barışın sağlanması; Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin, Sünnilerin, Dürzilerin, Ezidilerin bütün Suriye halkının bir ve beraber olarak barış içinde yaşaması hiç şüphesiz Türkiye’de de istikrarı, barışı takip edecek, bütün bölgede de istikrarı takip edecek bir unsurdur. O yüzden biz Suriye’deki barış sürecini sonuna kadar destekliyoruz"

