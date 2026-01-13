Kolundaki lüks saatle gündem olmuştu: AKP'li Yenişehirlioğlu için emekli maaşına zam istemek siyasi şovmuş!

Yeni Yol, İYİ Parti ve CHP'li grup başkan vekilleri AKP'nin 20 bin TL olarak açıkladığı en düşük emekli aylığına zam yapılmasını talep etti. Partilerin zam talebine ilişkin konuşan AKP'li Bahadır Yenişehirlioğlu, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik zorluklar bu Meclis'in tamamının ortak sorumluluğudur. Hiç kimse bu mesele üzerinde siyasi şov yapma, polemik üretme ya da hakaret dili ile gündem oluşturma hakkına da sahip değildir" dedi.

EMEKLİLER İÇİN ZAM TALEP ETMEK 'SİYASİ ŞOV'MUŞ

"TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin en düşük emekli maaşına zam talep etmesine Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik zorluklar bu meclisin tamamının ortak sorumluluğudur. Hiç kimse bu mesele üzerinde siyasi şov yapma, polemik üretme ya da hakaret dili ile gündem oluşturma hakkına da sahip değildir" şeklinde tepki gösteren AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu şöyle konuştu:

"Milletimizin bizden beklentisi bağırmak, aşağılamak ya da kürsüyü kişisel öfkenin alanına çevirmek değil, çözüm üretmektir" Emekli maaşları konusunda atılan her adım bütçe dengeleri, sosyal güvenlik sistemi ve sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek atılmaktadır. Yapılan düzenlemeler bir defalık söylemlerden ibaret olmayıp kademeli iyileştirme anlayışının parçasıdır. Sosyal devlet sorumluluğu popülist rakamlarla değil kalıcı politikalarla yerine getirilir.

Bu kürsüden sarf edilen ağır ifadeler, kişisel hakaretler ve seviyesiz benzetmeler emeklilerimizin sorunlarına katkı sunmadığı gibi meclisin itibarını da zedelemektedir. Siyaset empati üzerinden yürür. Ancak empati bağırarak ya da aşağılayarak kurulamaz. AK Parti emeklilerimizin her birinin yaşam standardının yükselmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edecektir. Eleştiri elbette yapılır. Öneri elbette sunulur. Ancak bu çatı altında kullanılan dil milletin vakarına yakışmak zorundadır."

"BUNU ŞOV OLARAK GÖRÜYORSA DİYECEK SÖZÜM YOK"

Yenişehirlioğlu'nun 'siyasi şov' şeklindeki ifadelerine yanıt veren CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, "Hiçbir grup burada şov yapmıyor" diyerek şunları söyledi:

"Eğer bunu şov olarak görüyorsa benim kendisine söyleyecek hiçbir sözüm yok. Allah aşkına siz empati yapıyor musunuz? 20 bin emekli maaşı alan bir amcanın, bir teyzenin yerine kendinizi koyuyor musunuz?"

Başarır'ın ardından söz alan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu ise şöyle konuştu: "Bugün yüzbinlerce emeklimiz Meclis'i takip ediyorlar. Çaresizler ve sıkıntılarının gündeme getirilmesini istiyorlar. Az önce şahit oldukları görüntüyle de büyük bir ayar kırıklığına uğradılar. Ben eminim çünkü biz kendi partim adına ve kendi konuşmam adına konuşayım. Tek bir hakaret yok. Emeklilerin bize ilettiği sıkıntıları gündeme getirdik" dedi.

"Sayın Grup Başkan Vekili dedi ki: 'Emeklilerin yaşadığı sıkıntı bütün meclisin sorumluluğu.' O zaman bu kurduğunuz cümlede samimiyseniz size çok açık net bir teklif" diyen Kavuncu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ve yeni yolun bu konu ile ilgili verdiği araştırma önergesini AK Parti grubu olarak 'Evet' oyu verin. Yarın da biz vereceğiz. Bize 'evet' oyu verin. Milletle ne kadar samimi olduğunuzu görsün diyorum" ifadelerinde bulundu.

"YASAMA SORUMLULUĞU SABIR VE NEZAKET VE AKIL GEREKTİRİR. BÜTÜN HEPİMİZDE BU VAR"

İYİ Partili ve CHP'li isimlerin ardından bir kez daha söz alan AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu şunları söyledi.

"Bu çatı altında yapılan her söz, söylenen her ifade temsil edilen milyonların sorumluluğunu taşır. Bu nedenle Meclis kürsüsü gerilimin, polemiğin ya da sokak dilinin değil, çözümün, sağduyunun ve devlet ciddiyetinin adresidir. Son dönemlerde siyasi tartışmaların seviyesinin zaman zaman bu yüce makamın vakarına yakışmayan bir noktaya çekildiğini hep birlikte üzülerek görüyoruz.

Meclis sosyal medyadaki reflekslerle konuşan bir alan haline dönüştürmek yasama ahlakına zarar verir. Muhalefet elbette demokrasinin vazgeçilmezidir muhalefet etmek ancak muhalefet gerilim üretmekle kışkırtıcı bir dil kullanmakla ya da sokak üslubunu meclis kürsüsüne taşımakla olmaz. Yasama sorumluluğu sabır ve nezaket ve akıl gerektirir. Bütün hepimizde bu var. Her bir milletvekili bu kürsüye çıktığında meclisin itibarını da temsil ettiğini unutmamalıdır. Ben sadece genel olarak bir tanımlama yapıyorum. Şahsi olarak kimseyi suçlamıyorum."

"EMEKLİ NE DİYORSA, İŞÇİ NE DİYORSA ANLATIYORUZ"

Yenişehirlioğlu'nun sözlerinin ardından cevap vermek için son kez söz alan Başarır, "Meclis'in itibarını eğer ki düşünüyorlarsa Sayın Başkan'ın dediği gibi araştırma önergelerimize el kaldırsınlar bir zahmet. Meclisin itibarını düşünüyorlarsa bu ülkenin temel sorunları bu Meclis'te tartışılsın, konuşulsun. Muhalefetin getirdiği hangi araştırma önergesine teklifine evet dediniz ki? Sokak dili, sokak dili. Vallahi sokak dilini bazen konuşmak da sıkıntı değil. Sokaktaki insanlar birbirine hakaret etmiyor. Yani burada bile üstenci bir yaklaşımınız var sizin. Sokaktaki insanlar ne konuşuyor biz bunu gelip burada anlatıyoruz. Emekli ne diyorsa, işçi ne diyorsa anlatıyoruz" dedi.

TAKTIĞI LÜKS SAAT İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

En düşük emekli aylğına muhalefet partilerinin zam talep etmesini 'siyasi şov' olarak değerlendiren AKP'li Bahadır Yenişehirlioğlu, daha önce taktığı lüks bir saat ile gündeme gelmişti.

TBMM'de misafir ettiği hemşehrileri ile fotoğraf paylaşan Yenişehirlioğlu'nun kolundaki 562 bin liralık Rolex marka saatle poz vermesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Gelen yoğun tepkilerin ardından Yenişehirlioğlu, söz konusu paylaşımı silmişti.