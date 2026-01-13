Bakan Işıkhan'dan CHP'nin emekli nöbetine ağızları açık bıraktıran tepki
CHP, Açlık Sınırı'nın altında maaş alan emekliler için TBMM’de 6 gündür 24 saatlik nöbet tutuyor. Parti, en düşük emekli maaşının asgarî ücret düzeyine çıkarılmasını istiyor. CHP ayrıca asgarî ücretin 39 bin lira olmasını talep ediyor.
Bu gelişmeler sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan CHP’ye şaşkınlık yaratan sözler geldi.
Bakan Işıkhan, SGK’nın “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)” kapanış programında konuştu. CHP’nin Meclis’teki nöbetini hedef alan Işıkhan, şu sözleri kullandı:
“Bu kişiler maalesef, tamamen şov ve popülizm organizasyonuna dönüşen Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileridir. Yüce Meclis'te yine siyasi şov amaçlı yaptıkları sözüm ona nöbetten bahsediyorum. Bunlar 'işçi' derler, 'emekçi' derler, bunun siyasetini yaparlar ama kendi belediyeleri, işçilerimizin alın terini, hak ettiği ücretini ödemez.”
Işıkhan, CHP’nin sık sık AKP'den devralındığını belirttiği SGK borçları için şunları söyledi:
“'Emekli' derler, gidip Meclis'te güya emekliler için nöbet tutarlar ama SGK'ye borçlarını ödemezler. Bugün emeklilere, emekli maaşı ödeyen SGK'ye en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi CHP'li belediyelerdir.”
Bakan, CHP’ye çağrısını şöyle sürdürdü:
“Siz Meclis'te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis'te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun.”
"EMEKLİ BUNLARIN UMURUNDA DEĞİL"
Bakan Işıkhan, emeklilerin siyasete alet edildiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:
“Gerçekten emeklilerimiz de işçilerimiz de gençlerimiz de kadınlar da bunların umurunda değil. Şov için Meclis'te nöbet tutacaklarına yerel seçimlerde emeklilerimize yönelik verdikleri vaatlerin nöbetini tutsunlar.”
CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Işıkhan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Bizler, 2002'den bugüne SGK'yi, nasıl bunların getirdiği batma noktasından bugünlere getirdiysek, bundan sonra daha da güçlendirip emeklilerimizin refah artışını devam ettireceğiz.”Biz dün neysek bugün de oyuz, yarın da o olacağız. CHP de ne yazık ki dün neyse, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Bugün dünyada sözü dinlenen, ekonomisi güçlü, masada ağırlığı olan, krizleri yöneten bir Türkiye varsa bu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın satranç ustalığıyla yürüttüğü kararlı ve dirayetli siyasetin sonucudur. Biz, AK Parti olarak emeklilerimizi hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık, yapmayız. Dün nasıl emeklilerimizin yanında olduysak, bugün de yarın da aynı duruşla, aynı samimiyetle onların refahını artırmaya devam edeceğiz.”