Bakan Işıkhan'dan CHP'nin emekli nöbetine ağızları açık bıraktıran tepki

CHP, Açlık Sınırı'nın altında maaş alan emekliler için TBMM’de 6 gündür 24 saatlik nöbet tutuyor. Parti, en düşük emekli maaşının asgarî ücret düzeyine çıkarılmasını istiyor. CHP ayrıca asgarî ücretin 39 bin lira olmasını talep ediyor.

Bu gelişmeler sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan CHP’ye şaşkınlık yaratan sözler geldi.

Bakan Işıkhan, SGK’nın “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)” kapanış programında konuştu. CHP’nin Meclis’teki nöbetini hedef alan Işıkhan, şu sözleri kullandı:

“Bu kişiler maalesef, tamamen şov ve popülizm organizasyonuna dönüşen Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileridir. Yüce Meclis'te yine siyasi şov amaçlı yaptıkları sözüm ona nöbetten bahsediyorum. Bunlar 'işçi' derler, 'emekçi' derler, bunun siyasetini yaparlar ama kendi belediyeleri, işçilerimizin alın terini, hak ettiği ücretini ödemez.”

Işıkhan, CHP’nin sık sık AKP'den devralındığını belirttiği SGK borçları için şunları söyledi:

“'Emekli' derler, gidip Meclis'te güya emekliler için nöbet tutarlar ama SGK'ye borçlarını ödemezler. Bugün emeklilere, emekli maaşı ödeyen SGK'ye en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi CHP'li belediyelerdir.”

Bakan, CHP’ye çağrısını şöyle sürdürdü:

“Siz Meclis'te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis'te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun.”

"EMEKLİ BUNLARIN UMURUNDA DEĞİL"

Bakan Işıkhan, emeklilerin siyasete alet edildiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten emeklilerimiz de işçilerimiz de gençlerimiz de kadınlar da bunların umurunda değil. Şov için Meclis'te nöbet tutacaklarına yerel seçimlerde emeklilerimize yönelik verdikleri vaatlerin nöbetini tutsunlar.”

CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Işıkhan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: