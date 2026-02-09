Keçiören Belediye Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavga! "Rant büyük" diyerek duyurdu

CHP'li Murat Emir; Keçiören Belediye meclisinde "belediye başkan yardımcılığı" için tekmeli yumruklu kavga çıktığını belirterek, "Rant büyük" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesini açıklamasıyla Belediye Meclisi'nde kavga çıktı. O anları sosyal medya hesabından duyuran CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Rant büyük" dedi.

BELEDİYE MECLİSİ KARIŞTI

CHP'li seçmenlerin oylarıyla Keçiören Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mesut Özarslan'ın partisinden istifası, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Özarslan ile birlikte belediye meclis üyeleri Cihan Ayhan, Azra Ceylan Öztürk ve Serkan Bedirhanoğlu da partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Bu gelişmeye karşılık; Keçiören Belediyesi Başkan Vekili Tolga Turgut ve Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, Özarslan’ın tutumuna tepki göstererek görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

"RANT BÜYÜK"

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, bu istifaların ardından Keçiören Belediye Meclisinde arbede yaşandığını bildirdi.

yeni-proje-001.jpg

Mesut Özarslan'a kötü haber! Bakanlık müfettiş görevlendirdiMesut Özarslan'a kötü haber! Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Meclis koridorlarında yumrukların konuştuğu kavganın görüntülerini paylaşan Emir, "Rant büyük" notuyla yaptığı X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstifa eden Keçiören Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcılığı kapmak için başkanlık katında şimdiden tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

