Kartalkaya Faciası şüphelisi bürokrat için gece yarısı kararı

Yayınlanma:
36'sı çocuk 78 kişinin öldüğü Kartalkaya Faciası'nda bakanlık soruşturma izni vermediği fakat Danıştay'ın yargılanmasının önünü açtığı Bülent Çınar Çavuş, görevden alındı. Bülent Çınar Çavuş, faciadan bir gün sonra yangın raporu düzenlemişti.

Resmi Gazete’de dün gece birçok görevden alma ve atama gerçekleşti. Görevden alınan bir isim dikkat çekti.

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alındı. Bu pozisyona Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu atandı.

Çavuş’un ismi, Kartalkaya faciasıyla gündeme gelmişti. Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen yangında, 36’sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Facia nedeniyle sorumlu olarak gösterilen kurumlar arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bürokratlarına soruşturma izni vermemişti. Danıştay Birinci Dairesi ise dokuz bakanlık personeline yönelik soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırmıştı.

FACİADAN SONRA YANGIN RAPORU DÜZENLEDİ

Son Dakika | Danıştay'dan Kartalkaya kararı! Turizm Bakanlığından 9 kişi yargılanacakSon Dakika | Danıştay'dan Kartalkaya kararı! Turizm Bakanlığından 9 kişi yargılanacak

Hakkında soruşturma izni verilmemesi kararı kaldırılan isimlerden biri de Bülent Çınar Çavuş’tu.

Gazeteci Alican Uludağ, şüpheli olan Çavuş'un faciadan sonra yangın raporu hazırladığını aktardı. Uludağ, "Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli yangını sırasında otelin denetiminden sorumlu olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkan vekili Bülent Çınar Çavuş, Uludağ Alan Başkanlığı görevinden alındı. Kendisi aynı zamanda dosyanın şüphelisi. 16 Aralık 2024 tarihinde otelde yapılan denetim sırasında yangın güvenliği ile ilgili hiçbir eksikliği tespit etmeden yangından bir gün sonra rapor düzenlemişlerdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

