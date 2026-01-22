Kamer Genç vefatının 10'uncu senesinde anıldı

Kamer Genç vefatının 10'uncu senesinde anıldı
CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, vefatının 10'uncu yılında anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genç'i "Çok özledik, hiç unutmadık..." ifadesiyle andı.

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 10'uncu ölüm yıl dönümünde anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uzun yıllar beraber siyaset yaptığı Genç hakkında "inandığı değerlerden sapmayan bir siyaset insanı" ifadesini kullandı.

"ÇOK ÖZLEDİK, HİÇ UNUTMADIK..."

6 dönem Tunceli Milletvekilliği yapan Kamer Genç, ölüm yıl dönümünde siyasiler tarafından anıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2010'dan ölümüne kadar CHP'de siyaset yapan Kamer Genç'i Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile olan bir fotoğrafla andı.

Özgür Özel - Veli Ağbaba - Kamer Genç

"Kamer ağabey, doğruyu söylemekten vazgeçmeyen, inandığı değerlerden sapmayan bir siyaset insanı, kıymetli bir büyüğümüzdü" diyen Özel, "Çok özledik, hiç unutmadık... Vefatının 10. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN KAMER GENÇ PAYLAŞIMI

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Kamer Genç için şu ifadeleri kullandı:

  • "İnandığını dile getirmekten geri durmayan, cesur siyasetçi Kamer Genç’i saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun."

Özgür Özel'den Haldun Dormen paylaşımıÖzgür Özel'den Haldun Dormen paylaşımı

"DOĞRU BİLDİĞİNİ SÖYLEMEKTEN VAZGEÇMEDİ"

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Kamer Genç'i şu ifadelerle andı:

  • "Kamer Genç, hayatı boyunca doğru bildiğini söylemekten vazgeçmedi; ismi, bu duruşuyla hafızalara kazındı. Kıymetli siyasetçimizi vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

"CHP'NİN ONURLU NEFERLERİNDEN"

Kamer Genç ile birlikte uzun yıllar siyaset yapan isimlerden olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Tunceli Milletvekili için şu ifadeleri kullandı:

  • "Siyaseti makam için değil; emekçi için, yoksul için, dışlananlar için yapan gerçek bir halk temsilcisiydi. İlkelerinden taviz vermeden, inandığı doğruları cesaretle savundu. Adalet duygusu, dürüstlüğü ve mücadele azmi bugün hâlâ bizlere yol gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu neferlerinden, halkın hakkını savunmayı hayatının merkezine koymuş, değerli abim Kamer Genç’i aramızdan ayrılışının 10.yıldönümünde saygı, özlem ve minnetle anıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

