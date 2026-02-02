Kabine toplanıyor: Masadaki konular belli oldu

Kabine toplanıyor: Masadaki konular belli oldu
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan liderliğinde toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki gelişmeler, İran-ABD gerilimi ve Gazze başlıklarının masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yoğun bir gündemle toplanıyor. İç ve dış politikada kritik başlıkların ele alınacağı toplantıda güvenlikten diplomasiye uzanan birçok konu masaya yatırılacak.

SÜREÇ RAPORU GÜNDEMDE

Toplantının ana gündem maddelerinin başında "Terörsüz Türkiye" hedefi yer alıyor. Terörle mücadelede gelinen aşama, sınır ötesindeki son durum ve PKK’nın sahadaki tutumuna ilişkin değerlendirmeler Kabine’de ele alınacak. Ayrıca Meclis’te yürütülen ortak rapor çalışmaları ile olası yasal düzenlemelerin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

ŞAM-SDG ANLAŞMASI ELE ALINACAK

Suriye başlığı da Kabine’nin kritik gündemlerinden biri olacak. Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşma sonrası entegrasyon süreci ve bölgedeki güvenlik dengeleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Bölgesel tansiyonu yükselten İran-ABD gerilimi de toplantıda ele alınacak önemli konular arasında. Türkiye’nin müzakere ve diplomasi çağrıları çerçevesinde izlenecek yol haritası değerlendirilecek. Ankara’nın, İran’a yönelik olası bir dış müdahalenin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceği yönündeki tutumunun Kabine’de yeniden ele alınması bekleniyor.

GAZZE KONUSU DA MASADA

Gazze gündemi ise dış politika başlıklarının merkezinde yer alacak. İsrail’in saldırıları karşısında atılabilecek diplomatik adımlar, kalıcı ateşkes çabaları, insani yardımların artırılması ve Gazze’nin yeniden inşasına yönelik çalışmalar Kabine’de kapsamlı biçimde istişare edilecek. Türkiye’nin uluslararası platformlarda üstlenebileceği roller de değerlendirilecek.

