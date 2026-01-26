İYİ Partili Turhan Çömez'in acı günü

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez, yaşamını yitirdi.

TURHAN ÇÖMEZ'İN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Turhan Çömez, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Çömez'e siyasilerden de taziye mesajları paylaşıldı. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah" derken, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ise taziyelerini şöyle sundu:

"Genel Kurul’da birlikte görev yaptığımız İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Sayın Turhan Çömez Beyefendinin annesi İkbal Çömez Hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle ile öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet; Sayın Çömez’e, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez - İkbal Çömez

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Çömez'in annesinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Merhumeye Allah’tan rahmet, Sayın Turhan Çömez başta olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da İYİ Partili isme taziyelerini şu ifadelerle iletti:

"İYİ Parti Grup Başkanvekili, değerli mevkidaşım Sayın Turhan Çömez’in kıymetli annesi İkbal Çömez’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; Sayın Çömez’e, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İYİ Partili Turhan Çömez, hayatını kaybeden annesi İkbal Çömez'in 27 Ocak Salı günü Balıkesir Gönen Paşaçiftçilik Köyü'nde defnedileceğini duyurdu.