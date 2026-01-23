Eski AKP'li milletvekili hayatını kaybetti

Eski AKP Uşak Milletvekili Mehmet Altay, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti. AKP'de çeşitli görevlerde bulunan Altay, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

ESKİ AKP'Lİ VEKİL HAYATINI KAYBETTİ

24, 25, 26 ve 27. yasama yürütme dönemlerinde AKP Uşak Milletvekili Mehmet Altay, kanser tedavisi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

AKP Uşak İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Eski AKP Uşak Milletvekili Mehmet Altay

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Açıklamada, Altay'ın cenazesinin, yarın Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

PARTİLİLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ahmet Altay'ın ardından şu paylaşımı yaptı:

"24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ı kaybetmekten çok büyük üzüntü duyduk. Değerli ailesinin ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından Altay için şu paylaşımı yaptı: